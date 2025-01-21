«Это кому так платят?» — Риэлтер рассказал, сколько нужно голодать, чтобы построить 3-этажный коттедж в Минске

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Опубликовано: 21.01.2025 12:57 , Обновлено: 21.01.2025

Белорусский риэлтер и активный пользователь TikTok рассказал, сколько нужно голодать среднестатистическому жителю страны, чтобы построить трёхэтажный коттедж в Минске. Для расчёта он взял лишь две составляющие: саму стоимость элитной недвижимости и официальную среднюю зарплату в Беларуси за октябрь прошлого года.

По словам специалиста, цена на такой дом начинается от 665 тысяч долларов. При этом где именно он находится — в центре столицы, на её окраине или вообще за Минском — риэлтер почему-то не рассказал.

Тем не менее, чтобы накопить такую сумму, потребуется ни много ни мало — 714 месяцев или 60 лет. И то, при условии, если ежемесячно откладывать по 932 доллара (около 3220 рублей). Именно столько по состоянию на октябрь 2024 года составляет средняя зарплата по Республике, заверил автор ролика.

“Кому столько платят? Этого не может быть! 1500…” — выразил своё негодование один из подписчиков видеоплатформы, на что риэлтер ответил: “Официальная средняя зарплата по Минску. Кому-то платят…”

Ранее Telegraf.news писал, что белорусский эксперт в области недвижимости Наталья Литовская показала на реальном примере, сколько нужно белорусам зарабатывать, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да ещё и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика.

Сколько нужно зарабатывать белорусу, чтобы купить «однушку» рядом с метро Минске? Эксперт показала реальные расчеты

Также мы рассказывали, что Национальный статистически комитет Беларуси 16 января озвучил свежие данные по медианной зарплате в стране. Мы посчитали, как изменился этот показатель за год в рублях и долларовом эквиваленте.

Медианная зарплата белорусов выросла за год на 19,5%. Сколько в рублях и долларах?