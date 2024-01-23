МНС предупредило о повышении налога за сдачу квартир. Сколько придётся доплатить белорусам с 1 февраля?

Опубликовано: 23.01.2024 13:46 , Обновлено: 23.01.2024

Министерство по налогам и сборам предупредило белорусов о повышении ставок подоходного налога, который обязаны платить физические лица, сдающие жильё или нежилые помещения в долгосрочную аренду другим физлицам. По новым ставкам белорусы обязаны будут платить налоги уже с 1 февраля 2024 года.

Как пояснили в налоговой, заплатить налог за февраль 2024 года белорусы должны успеть до 1 февраля, а тем, кто уже произвёл оплату налога за этот месяц по старым ставкам, нужно произвести доплату, причём, чтобы не начислили пеню, успеть нужно в тот же срок - до 1 февраля.

[info_b]Подробно все ставки налогов, в зависимости от типа сдаваемой в аренду недвижимости и от населённого пункта, в котором она находится, расписаны на официальном сайте МНС по ссылке.[/info_b]

По сравнению с прошлым годом, ставки налога выросли в среднем на 7%. Так, в Минске за каждую сдаваемую жилую комнату, садовый домик или дачу придётся заплатить не 43,9 рубля, как в прошлом году, а уже 47 рублей . Аналогичным образом подняли и ставки для других городов:

для всех областных центров и Минского района ставка составит 44 рубля;

для таких городов, как Барановичи, Бобруйск, Борисов, Волковыск, Горки, Дзержинск, Жлобин, Жодино, Кобрин, Кричев, Лида, Мозырь, Молодечно, Новогрудок, Новополоцк, Орша, Осиповичи, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слоним, Слуцк, Смолевичи, Сморгонь, Солигорск, Фаниполь - 29 рублей;

другие города областного и районного подчинения, а также поселки городского типа - 21 рубль;

иные населенные пункты и территории - 15 рублей.

Скорректировали ставки налогов и на сдаваемые в аренду гаражи и машино-места, а также другие нежилые помещения.

Ранее Телеграф рассказывал, как осенью прошлого года Комитет госконтроля насчитал белоруске 1 более миллиона рублей налогов. Сотрудники финансовой милиции выяснили, что женщине и ее семье принадлежали 45 объектов недвижимости, и обвинили её в искусственном дроблении бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов.

КГК насчитал белоруске 1 млн рублей налога. За что?