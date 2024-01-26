Кухня в туалете, унитаз в шкафу. В Минске предложили снять необычную однушку

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Опубликовано: 26.01.2024 18:58 , Обновлено: 26.01.2024

Совершенно необычная однокомнатная квартира для сдачи внаем появилась на доске объявлений в Минске. Что в этой однушке два туалета – уже само по себе необычно. Но поразительно то, где они расположены. И главное – почему?

Квартира эта – недалеко от площади Победы, на улице Платонова, сообщил портал blizko.by. Но оговорился, что в точности указанного адреса убедиться не получилось.

В объявлении написано, что однушка на третьем этаже, общая площадь – 33,6 кв.м., жилая – 18,9 кв.м., кухня – 6 кв.м. Но главная особенность – два туалета, при этом один унитаз установлен прямо в кухне, рядом с плитой, а второй вообще – в шкафу!

Впрочем, неясно, что считать кухней: то помещение, где стоит плита, а рядом с ней – утопленный в пол унитаз, или то помещение, где раковина и гриль-печь, а рядом – шкаф, через который открывается доступ к еще одному туалету?

Судя по снимкам, оба туалета оснащены довольно свежей сантехникой с современными подводками и, видимо, оба используются.

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Еще примечательно – несмотря на то, что квартира находится на третьем этаже, со стороны комнаты на окнах стоят решетки.

В объявлении сказано, что в квартире выполнен косметический ремонт, есть Wi-Fi и что «сдадут студентам, семейным парам, рабочим, жильцам с животными за 681 рубль в месяц».

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