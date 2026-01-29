Мэр Минска пообещал строить жильё в столице только для нуждающихся

Опубликовано: 29.01.2026 14:25 , Обновлено: 29.01.2026

Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев заявил о планах по сокращению строительства жилья в белорусской столице. По словам мэра, строить здесь теперь будут "только для нуждающихся", как того ранее потребовал Президент.

Планируют ли власти пересматривать уже утверждённые инвестпроекты в сфере жилищного строительства и собственные планы строительства на ближайшие годы, Кухарев не уточнил, но пообещал “работать по сокращению строительства жилья” и строить новое жильё только для нуждающихся (то есть тех, кто официально стоит в очереди на улучшение жилищных условий).

“Потому что город уже практически застроен. Мы должны сделать все для того, чтобы было комфортным проживание жителей в городе Минске”, - обосновал необходимость сокращения строительства жилья мэр белорусской столицы.

При этом тут же Кухарев заявил о планах освоения новых территорий вблизи города, в частности, строительства микрорайона Зеленый Бор. Там под квартиры для нуждающихся (в том числе, под арендные и социальные квартиры) отвели площадь в более чем 4 млн квадратных метров, передало госагентство БЕЛТА.

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Ещё одним пунктом в списке планов столичных градостроителей на ближайшее время значится модернизация и капитальный ремонт мостов. Из 39 мостов, которые планировали отремонтировать, по 28 уже завершили работы. Реконструкцию ещё 11 городские власти пообещали провести в ближайшие два года, то есть к 2028 году.

Есть в планах и новый путепровод. Он должен связать два крупнейших микрорайона Минска - микрорайон Масюковщина с улицей Тимирязева.

“Это тоже важный объект, который поможет обеспечить функционирование логистики города ”, - заявил Кухарев.

Напомним, ограничить строительство жилья в Минске, чтобы помочь решить проблему оттока людей из регионов и спасти белорусскую деревню от вымирания, Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил в конце прошлого года. Выступая на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания (ВНС), глава государства назвал конкретные лимиты на новые квадратные метры в столице - не более 300 тысяч в год.

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Однако эксперты считают маловероятным резкое введение столь жёстких лимитов на квадратные метры в Минске. По их мнению, на реализацию планов белорусских властей по резкому сокращению строительства жилья в Минске могут уйти годы.

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