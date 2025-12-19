Эксперт объяснила, почему резко сократить строительство жилья в Минске не получится «чисто арифметически»

🎤 Мнение

Опубликовано: 19.12.2025 16:04 , Обновлено: 19.12.2025

На реализацию планов белорусских властей по резкому сокращению строительства жилья в Минске могут уйти годы. Почему не получится резко ввести жёсткий лимит на квадратные метры, объяснила независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская.

Ограничить строительство жилья в столице уже со следующего года 300 тысячами квадратов (а то и меньше) не получится «чисто арифметически», заявила специалист. Дело в том, что это нарушит уже утверждённые инвестпроекты и планы строительства на ближайшие годы.

Так, один только инвестпроект экспериментального многофункционального комплекса “Северный Берег” предполагает строительство более 5 млн квадратных метров жилья до 2040 года.

«Чисто арифметически, с учетом, что вводить дома начали в 2025-м, это уже 330 тысяч квадратных метров в год», - поделилась расчётами Литовская в своём Telegram-канале.

Планы по строительству на 2025 год, по словам эксперта, более чем в два раза превышают озвученный Президентом лимит - 710 тыс. квадратных метров коммерческого и государственного жилья. Только для нуждающихся в улучшении жилищных условий минчан, по состоянию на 17 ноября, в столице ввели в эксплуатацию порядка 115 тыс. квадратов.

Планы жилищного строительства на будущий год также уже в большего готовы и они куда выше тех 300 тыс. квадратов, о которых говорил глава государства.

«Говорилось о сокращении строительства до 400-500 тысяч. Площадки, на которых начнут строить для нуждающихся в следующем году, сейчас уже в разработке, вряд ли там что-то поставят на паузу», - предположила Литовская, объяснив, почему «резко застопорить» строительство жилья в Минске точно не получится.

Напомним, Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил ограничить строительство жилья в Минске, чтобы помочь решить проблему оттока людей из регионов и спасти белорусскую деревню от вымирания.

Лукашенко предложил ограничить строительство жилья в Минске – «Обезлюдим страну»

Выступая 18 декабря на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания (ВНС), глава государства назвал конкретные лимиты на новые квадратные метры в столице - не более 300 тысяч в год. “Может быть, и меньше”, - заявил Лукашенко, отметив, что этот вопрос подробнее будет рассматриваться властями уже в следующем году.