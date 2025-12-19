Лукашенко предложил ограничить строительство жилья в Минске – «Обезлюдим страну»

Опубликовано: 19.12.2025 08:07 , Обновлено: 19.12.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил ограничить строительство жилья в Минске. Это, по его мнению, может помочь решить проблему оттока людей из регионов и спасти белорусскую деревню от вымирания.

Выступая 18 декабря на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания (ВНС), глава государства назвал конкретные лимиты на новые квадратные метры в столице - не более 300 тысяч в год. “Может быть, и меньше”, - заявил Лукашенко, отметив, что этот вопрос подробнее будет рассматриваться властями уже в следующем году.

“Важнейшая задача - остановить отток людей из регионов, разгрузить столицу и областные центры. Надо решить этот вопрос революционными методами, окончательно и без обсуждений. Ибо обезлюдим страну - стянем все в Минск и областные центры”, - объяснил глава государства, почему хочет ограничить строительство нового жилья в Минске.

Так, по его мнению, получится более равномерно распределять “производительные силы” белорусов. В качестве альтернативы Минску Президент предложил молодёжи рассматривать города-спутники, областные и райцентры, а также агрогородки и “опорные деревеньки”. Региональное развитие - создание полноценной городской среды, аналогичной по качеству, по словам Лукашенко, правительство будет “комплексно рассматривать” в следующем году.

Ради сохранения белорусской деревни глава государства также пообещал уделять больше внимания сельскому хозяйству, созданию рабочих мест и жилья в этой местности.

“Моя задача - спасти деревню! Чтобы это не были пустые, покосившиеся хаты. Чтобы там жили люди. В этом вся суть, - подчеркнул белорусский лидер. - Деревня - основа основ нашей жизни. Не будет деревни - погибнем. Государство существовать без этого не может”, - процитировала заявление Лукашенко его пресс-служба.

Отметим, что согласно официальной статистике Белстата, общий рост объемов строительства в 2025 году увеличился - зафиксирован значительный прирост как введенной площади, так и количества построенных квартир. Тем не менее, несмотря на общее увеличение объема жилья для нуждающихся, доля строительства с прямой государственной поддержкой в 2025 году сократилась. При этом строительство в сельской местности ускорилоась, а его доля в общем объеме по Республике продолжила расти.

В Беларуси построили больше квартир для нуждающихся и меньше с господдержкой. Сколько в сельской местности?