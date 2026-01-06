Сколько жилья построят в Беларуси в 2026 году? Совмин утвердил план

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Опубликовано: 06.01.2026 11:28 , Обновлено: 06.01.2026

Правительство определилось с планами строительства жилья в 2026 году, а также сколько денег будет потрачено из бюджета на строительство прилегающей инфраструктуры. Узнали, на сколько "квадратов" могут рассчитывать в этом году белорусские льготники, сколько выделят под арендное жильё и сколько многодетных семей должны будут получить собственное жильё в течение года.

Все эти момент подробно расписали в новом постановлении Совета министров «О строительстве жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году», которое 6 января подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Текст постановления ещё не выложили в открытый доступ, но в пресс-службе правительства озвучили самые важные цифры для тех, кто рассчитывает в этом году обзавестись своими “квадратами”.

Так, правительство планирует обеспечить жильём не менее 5 930 многодетных семей, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий и должны быть обеспечены в течение 1 года со дня постановки на учёт.

Всего же год по всей Беларуси планируется построить жилья:

с государственной поддержкой (то есть для льготных категорий нуждающихся) - не менее 238,3 тыс. кв. метров,

по госзаказу - не менее 407,4 тыс. кв. метров,

арендного - не менее 650 тыс. кв. метров,

электродомов (где установлена электроплита, а отопление и подогрев воды также обеспечивается за счёт электричества) - не менее 315 тыс. кв. метров,

жилых помещений социального пользования - не менее 22,9 тыс. кв. метров.

На строительство инфраструктуры к этому жилью правительство рассчитывает потратить более 1,3 млрд рублей.

Такие же цифры на 2026 год были прописаны и в государственной программе «Строительство жилья», одобренной в последние дни декабря правительством. После её публикации на Национальном правовом интернет-портале стало понятно, что в 2026-2030 годах правительство рассчитывает потратить на строительство жилья в Беларуси в 1,7 раза больше денег, чем было заложено на реализацию аналогичной программы на прошлую пятилетку.

По расчётам чиновников, в общей сложности за пять лет на эти цели будет направлено не менее 64,4 млрд рублей.

[inf]С текстом самой госпрограммы можно подробно ознакомиться по ссылке.[/inf]

Напомним, Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил ограничить строительство жилья в Минске, чтобы помочь решить проблему оттока людей из регионов и спасти белорусскую деревню от вымирания.

Лукашенко предложил ограничить строительство жилья в Минске – «Обезлюдим страну»

Выступая 18 декабря на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания (ВНС), глава государства назвал конкретные лимиты на новые квадратные метры в столице - не более 300 тысяч в год. “Может быть, и меньше”, - заявил Лукашенко, отметив, что этот вопрос подробнее будет рассматриваться властями уже в следующем году. Однако, по мнению экспертов из отрасли недвижимости, так быстро свернуть строительство в столице точно не получится.

Плюс 5,5 млрд за год. ЗВР Беларуси впервые превысили 14 млрд долларов