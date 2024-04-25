Госкомимущество предложило ввести новые штрафы для белорусов, которые не регистрируют недвижимость вовремя

Опубликовано: 25.04.2024 10:07 , Обновлено: 25.04.2024

Государственный комитет по имуществу (ГКИ) предложило Министерству внутренних дел Беларуси (МВД) внести ряд изменений в Кодекс об административной ответственности (КоАП) и предусмотреть новые штрафы для тех, кто "не выполняет обязанности по своевременному обращению за государственной регистрацией" недвижимости. Сейчас, как пояснили в ведомстве, в регистре недвижимости зачастую "содержится неактуальная информация", в том числе, из-за пробелов в законодательстве.

Свою инициативу ГКИ озвучило в новом законопроекте “Об изменении законов по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним”, которое 24 апреля вынесли на общественное обсуждение. Госорганы и граждане имеют право внести свои предложения по документу, опубликованному на Правовом форуме Беларуси, до 3 мая 2024 года.

В обосновании к законопроекту специалисты ведомства посетовали на то, что белорусы зачастую не обращаются за государственной регистрацией недвижимости, из-за чего в специальном регистре ведомства “содержится неактуальная информация”. При этом привлечь людей (равно как и юридических лиц) за это сейчас невозможно.

Дело в том, что в статье 24.48 КоАП Беларуси ответственность предусмотрена лишь за “невыполнение обязанности по обращению за госрегистрацией” в установленный законодательными актами срок в отношении новой недвижимости:

возведенного капитального строения (здания, сооружения),

изолированного помещения,

незавершенного законсервированного капитального строения.

За нарушение сроков белорусов могут оштрафовать на 5 - 10 базовых величин (то есть максимальный штраф сегодня - 400 рублей).

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В Госкомимуществе посчитали необходимым также ввести ответственность за нарушение следующих сроков:

государственной регистрации возникновения прав на земельные участки,

государственной регистрации перехода прав на любые объекты недвижимого имущества (в том числе приобретенные на основании заключенных гражданско-правовых договоров).

При чём тут налог на недвижимость?

В ведомстве заявили, что данный пробел в законодательстве нередко становится предметом жалоб белорусов, продавших свою недвижимость, но вынужденных платить налоги вместо новых владельцев, поскольку те не торопятся регистрировать купленное имущество. В ГКИ пояснили, что в соответствии с действующим Налоговым кодексом, “физические лица признаются плательщиками имущественных налогов в отношении принадлежащих им на праве собственности объектов недвижимого имущества за период, в течение которого такие объекты принадлежали им на праве собственности”. Фактически налоги начисляют на основании данных из госреестра, а новые владельцы не всегда своевременно туда обращаются.

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“Учитывая отсутствие мер ответственности за неосуществление государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, приобретатели указанных объектов могут затягивать обращение за государственной регистрацией в течение весьма продолжительного периода времени”, - заявили в ГКИ и предложили законодательно закрепить обязанность белорусов регистрировать приобретённые объекты недвижимости под угрозой штрафа.

Это, по мнению представителей ведомства, станет “дополнительным стимулом” для белорусов регистрировать недвижимость в установленные сроки и “повысит достоверность сведений” госрегистра, в том числе, для правильного начисления налогов на недвижимость.

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