Белорусским льготникам снова разрешили покупать готовые квартиры вместо участия в долевом строительстве

Опубликовано: 19.03.2024 08:10 , Обновлено: 19.03.2024

Министерство архитектуры и строительства Беларуси 18 марта сообщило о возобновлении практики строительства жилья госзаказчиками для последующей продажи гражданам, стоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Таким образом, уже в этом году белорусы, имеющие право приобрести жильё на льготных условиях, снова смогут покупать уже готовые квартиры, а не только участвовать в долевом строительстве, как это происходит сейчас.

Как пояснили в Минстройархитектуры, такой принцип строительства жилья по госзаказу прописан в Указе президента Республики Беларусь от 08.05.2013 №215 “О некоторых мерах по совершенствованию строительства (возведения, реконструкции) жилых помещений”. Согласно этому документу, государство может централизованно кредитовать на льготных условиях не каждого отдельно взятого гражданина, а самих государственных заказчиков. Кредит на строительство жилья выдается под 2% годовых в пределах сметной стоимости дома, а граждане могут приобрести уже построенные квартиры по договорам купли-продажи.

“Механизм такого жилищного строительства позволяет обеспечить стабильное финансирование объекта и беспрерывное его строительство в строго нормативные сроки”, - пояснили в ведомстве преимущества такого способа финансирования строительства.

В результате, как рассказали в Министерстве, очередники получают готовые квартиры, с полной отделкой и, по сути, освобождаются от участия в инвестиционном процессе строительства. При долевом строительстве жилья, на условиях которого строятся нынешние льготники в Беларуси, как пояснили в ведомстве, будущий хозяин квартиры вовлечен в процесс строительства с самого начала и “находится в жестких условиях сопровождения всего хода строительства объекта”.

Выкупать уже готовые квартиры в конкретных жилых домах по четко определенной цене льготникам разрешат с использованием кредитов:

в рамках указа президента от 06.01.2012 №13,

в рамках указа президента от 04.07.2017 №240.

“Льготные” квартиры отдадут тем, кто не имеет право на льготы?

В Минстройархитектуры пояснили, что решить вопрос с объёмом кредитования и принять окончательное решение о заключении договора на покупку жилья очередники могут до окончания строительства. Если же семья решит отказаться от предложенного им варианта, с очереди нуждающихся их не снимут - они продолжат ждать следующего предложения.

Между тем, ведомство в настоящее время прорабатывает вопрос о возможности продажи квартир таких “отказников” очередникам, которые по закону не имеют права на господдержку, а также юридическим лицам для последующего использования квартир в качестве арендного жилья.

Предполагается, что те квартиры, которые застройщику не удастся продать в течение четырех месяцев после окончания строительства, смогут выкупить исполкомы (за средства из бюджета). Впоследствии их также планируется переводить в арендное или социальное жилье, а также выставлять на продажу на аукционах.

Ранее Телеграф сообщил, что в 2024 году правительство Беларуси планируется сдать в эксплуатацию 4,4 млн. кв. м общей площади жилья. Из них 1,4 млн. кв. м предполагается выделить гражданам, состоящим на учете нуждающихся и строящих жилье с господдержкой.

Совмин решил, сколько квартир для льготников хочет построить в 2024 году

В начале этого года Совет министров изменил условия передачи в эксплуатацию новостроек, расширив перечень жилых помещений, которые можно принимать только с внутренней отделкой. В него включили также арендное жилье и жилье, которое белорусы строят с привлечением средств государственной поддержки (льготных кредитов и одноразовых субсидий).

Совмин изменил условия сдачи в эксплуатацию льготного и арендного жилья. Какие дома не примут?

Тем временем в Мингорисполкоме предложил правительству внести изменения в Жилищный кодекс Беларуси и разрешить городским властям снимать некоторые многодетные семьи с очереди на улучшение жилищных условий.

В Мингорисполкоме предложили снимать с очереди некоторые многодетные семьи. За что?