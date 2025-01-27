Лукашенко изменил условия выделения арендного жилья. Кому уменьшил плату?

Опубликовано: 27.01.2025 13:24 , Обновлено: 27.01.2025

Президент Александр Лукашенко изменил некоторые особенности предоставления и использования арендного жилья в Беларуси. О подписании соответствующего указа 27 января сообщили в Администрации президента.

Сам текст документа пока не опубликован, поэтому точные изменения в условиях предоставления арендного жилья будут известны позднее, однако некоторые подробности в пресс-службе президента раскрыли.

Так, сообщается, что Указ “Об особенностях предоставления и использования арендного жилья” коснётся работников государственных органов и организаций из числа “наиболее востребованных в стране профессий”.

Какие именно профессии отнесли к этой категории, в пресс-службе не уточнили, однако пояснили, что данным указом Лукашенко наделил районные и городские исполнительные комитеты правом на местах определять перечень специалистов, в которых нуждается реальный сектор и социальная сфера конкретного региона. Таким образом, именно местные власти теперь будут принимать решения о предоставлении арендного жилья - на основании ходатайств работодателей.

Более того, документом предусматривается введение понижающего коэффициента, который смогут применять при расчёте арендной платы за пользование этим жильём. Его пообещали ввести для представителей “наиболее востребованных профессий”, которые имеют первоочередное право на предоставление арендного жилья.

В Администрации президента выразили надежду на то, что новый указ позволит повысить доступность жилья для белорусов и укрепить “социальную защищенность” специалистов, особенно тех, кого направили в работать в регионы по распределению.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в августе прошлого года Александр Лукашенко обещал возводить арендное жильё “под предприятия”. Строить их планировалось при финансовом участии самих предприятий.

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А в декабре прошлого года министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович пообещал, что к концу 2025 года власти определят, кто из белорусов получит право на выкуп арендного жилья. По его словам, в первую очередь это затронет “востребованных специалистов” на селе и в деревнях, поскольку временным жильём там “кадры не закрепить”.

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