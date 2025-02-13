Совмин привязал стоимость «квадрата» для льготных кредитов к населению городов. Где субсидия для белорусов на 15% больше?

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Опубликовано: 13.02.2025 08:02 , Обновлено: 13.02.2025

Совет министров Беларуси установил новые предельные нормативы стоимости квадратного метра, исходя из которых банки рассчитываю общую сумму льготных кредитов. Журналисты Telegraf.news изучили новое постановление и выяснили, каким категориям белорусов могут прокредитовать на 15% стоимости жилья.

Новые нормативы прописали в постановлении Совмина №65 от 3 февраля 2025 года, которое 13 февраля было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Теперь предельный норматив стоимости “квадрата” будет напрямую зависеть от численности населения в городе или посёлке, в котором проживает, работает и собирается строить жильё человек. Для жителей сельской местности максимальная субсидия от государства будет на 15% выше, чем для жителей крупных городов.

Так, “Беларусбанку” правительство утвердило следующие нормативы расчета одноразовой субсидии, которые начнут применяться с 14 февраля 2025 года:

1 359 рублей – для многоквартирных жилых домов и одноквартирных, блокированных жилых домов (квартирам в блокированном жилом доме) в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. человек, а также в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, не подпадающих под две указанные ниже категории;

1 968 рублей – для многоквартирных жилых домов и одноквартирных, блокированных жилых домов (квартирам в блокированном жилом доме) для граждан, осуществляющих его строительство или приобретение, проживающих и работающих в населенных пунктах с населением до 20 тысяч человек;

1 563 рублей – для многоквартирных жилых домов и одноквартирных, блокированных жилых домов (квартирам в блокированном жилом доме) в сельских населенных пунктах, строящемуся или приобретаемому многодетными семьями, постоянно в них проживающими.

“Белагропромбанку”, который с недавних пор также начал выдавать льготные кредиты на жильё, Совмин утвердил единый предельный норматив. Это финансовое учреждение может выдавать кредиты из расчёта 1 563 рубля за квадрат.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в декабре прошлого года Беларусбанк также привязал срок погашения задолженности по некоторым овердрафтным кредитам к численности населения городов и посёлков. Как следствие, теперь жители малых городов смогут погашать свои кредиты в два-три раза дольше, чем жители столицы или других крупных городов.

Беларусбанк привязал срок некоторых кредитов к численности населения городов. Кому дал 4 года?