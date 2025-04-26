Госкомимущество рассказало, где в начале 2025-го чаще всего покупали квартиры в Минске. А где самый дорогой "квадрат"?

📊 Анализ

Опубликовано: 26.04.2025 12:27 , Обновлено: 26.04.2025

Государственный комитет по имуществу (Госкомимущество) Беларуси поделилось статистическими данными о продаже недвижимости в Минске за первые три месяца 2025-го. Среди прочего в ведомстве рассказали, в каком районе столицы чаще всего покупали квартиры, где - реже всего и в каком районе был самый дорогой "квадрат".

Всего в январе, феврале, марте 2025-го, по данным Госкомимущества, в Минске провели 3516 сделок купли-продажи квартир. Это на 897 меньше, чем за аналогичный период 2024 года (4413), но больше, чем в 2021-м (3184), 2022-м (3221) и 2023-м (3401).

Диаграмма: Госкомимущество

Больше всего в первом квартале 2025-го покупали однушки (45% от общего количества; больше половины - с площадью свыше 44 кв. м), затем шли двушки (34%) и трешки (17%), [link href=“https://www.gki.gov.by/ru/about-press-news-ru/view/rynok-nedvizhimosti-belarusi-itogi-pervogo-kvartala-v-minske-i-regionax-12482/” target=“_blank” rel=“noopener”] поделились [/link] данными в Госкомимуществе. Причем чаще всего совершали сделки по вторичке (91%), а на первичный рынок пришлось только 9%.

Диаграмма: Госкомимущество

“Больше всего сделок в 1-м квартале совершено в Октябрьском районе Минска – 656, 500 из них – в микрорайоне на месте бывшего аэропорта”, - сообщили в ведомстве, имея в виду микрорайон “Минск-Мир”. Меньше всего в январе, феврале и марте продали квартир в Партизанском районе - 121.

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Но самый дорогой квадратный метр в 1-м квартале 2025-го был в Центральном районе - $1900 (средняя стоимость). А вот за ним уже расположился Октябрьский с $1810 за “квадрат”. Самый дешевый квадратный метр в период с января по март 2025-го был в Заводском районе столицы - $1450 .

Диаграмма: Госкомимущество

“Всего за 1-й квартал 2025 года было продано 180,6 тысяч квадратных метров квартир, денежный оборот от продажи которых составил $300,8 млн в эквиваленте”, - продолжили в ведомстве. Еще там рассказали, что больше 100 сделок купли-продажи зафиксировали в пяти микрорайонах Минска: “Минск-Мир”, Сухарево, Серебрянка, Малиновка, Зеленый луг.

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Кстати, самой дорогой в январе-марте 2025-го, по информации Госкомимущества, оказалась квартира площадью около 220 кв. метров в Центральном районе. “Она обошлась покупателю в $835 тыс. в эквиваленте”, - утверждают там. Фотографий такой недвижимости не показали.

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