"Мир сошел с ума!" - Белорус показал, какой дом построил за $24 тыс. Подписчики поспорили

🎥 Видео

Опубликовано: 10.04.2025 15:03 , Обновлено: 10.04.2025

Белорус опубликовал в TikTok ролик, где показал свой дом в агрогородке Усяжа в Смолевичском районе на Минщине. С его слов, само жилье обошлось в $24 тыс. У комментаторов возникли вопросы, они стали спорить о стоимости такой недвижимости.

Так, на видео белорус показал каркасный домик, построенный на пустыре. Площадь жилья - 18 “квадратов”. Внутри “коробочки” (так дом назвал сам автор видео):

двуспальная кровать,

на полу - кварц-виниловый ламинат,

половина стен в виде стеклопакетов до пола,

в качестве отопления - кондиционер,

электрощит с бойлером,

санузел с унитазом и душем.

Владелец жилья пожаловался на стеклопакеты, которые придется тонировать, а также на “зазоры” в полах. “Я считаю, что в качестве инвестиций под аренду нормально”, - поделился он. Помещения для приготовления пищи, судя по видео, нет.

Белорус уточнил, что отдельно докупал кровать, дверь, подключал сети, проводил канализацию. То есть это в стоимость каркасного домика за $24 тыс. не вошло. В планах владельца “коробочки” - достроить террасу с купелью. “Получится, наверное, в итоге как квартира где-то в Минске”, - предположил автор видео.

“За 24 косаря можно хорошую коробку поставить, вы что”, - считает одна комментаторша.

“У меня дом для ПМЖ на 52 м кв. - $23 тыс.”, - поделился другой.

Третий сказал, что себестоимость показанного жилья - $15 тыс. “максимум”, четвертый - $7 тыс. Кто-то назвал сумму больше $24 тыс.: “Она минимум 48 стоит, дешево купил, повезло”.

“Да, мир сошел сума!” - написал еще один комментатор. Другой назвал жилье “сараем”: “Сарай нормальный вполне, а дом, собственно, можете показать?”

Третий юзер не поверил: “Это шутка?”

Ранее Telegraf.news писал, что пользовательница TikTok рассказала о своем опыте строительства дома в Беларуси, подробно остановившись на ценах, материалах и этапах работ. Видео вызвало живой интерес у подписчиков, многие из которых отметили, что постройка дома даже может оказаться выгоднее покупки квартиры.

«Дешевле, чем однушка» — Блогер показала, сколько стоит с нуля построить дом в Беларуси