За сколько лет можно накопить на двушку в панельке Минска? Эксперт по недвижимости подсчитала и предложила альтернативы

📊 Анализ

Опубликовано: 22.04.2025 15:27 , Обновлено: 22.04.2025

Независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская подсчитала, сколько лет придётся копить на двухкомнатную квартиру в типовой столичной панельке минчанину с медианной зарплатой, если полностью её откладывать. Специалист также предложила варианты, как приблизить к реальности эти сугубо теоретические расчёты.

Для расчётов Литовская решила взять не среднюю, а медианную зарплату, поскольку именно к ней, по её словам, у обывателей к ней “претензий меньше”. Действительно, именно этот показатель, рассчитываемый Белстататом не на ежемесячной основе, а лишь два раза в год (в мае и ноябре), более точно отражает реальные доходы населения: ровно половина работников получает больше этой суммы, вторая половина – меньше неё. Разница между средней и медианной зарплатой в прошлом году была внушительной - порядка 27,6%.

Исходя из ноябрьской суммы в 2252,6 рубля (после вычета налогов и обязательных отчислений в ФСЗН эта сумма уменьшается до 1937,2 рубля), Литовская вывела ориентировочную медианную зарплату за март: при средней номинальной зарплате в 3332 рубля за вычетом разницы в 27,6% получается сумма в 2412 рубля, то есть около 2074 рублей после вычета налогов.

При “среднестатистической” цене за квадратный метр сейчас – чуть больше 5000 рублей, на нынешнюю медианную зарплату сейчас можно купить порядка 0,4 квадратных метра. Таким образом, по подсчётам специалиста, если “не есть и не пить”, а откладывать эту сумму полностью, то на 53-метровую двушку в панельке 1980-х годов постройки в Минске удастся накопить за 11 лет .

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При этом Литовская подчеркнула, что это - “голая считалка”, и в её расчётах не учитываются такие слабо прогнозируемые факторы, как инфляция, рост доходов на длинной дистанции, изменение собственно цены квартиры.

Эксперт также назвала несколько вариантов, как купить квартиру быстрее, чем за 11 лет. Во-первых, желающим обзавестись собственными квадратами Литовская рекомендовала рассмотреть систему строительных сбережений.

“Она предполагает, что на первый взнос (25%) три года копите, а дальше банк даёт кредит на 20 лет по ставке ниже рыночной. Недорогую квартиру реально можно купить за три года - если серьёзной девальвации за этот срок не случится”, - пояснила специалист.

Ещё одним перспективным вариантом Литовская назвала докредитование. Он подойдёт тем, у кого уже есть собственные накопления или есть другая собственность, например, в регионах.

Именно эта категория покупателей, по словам эксперта, из года в год остаётся самой большой. “Это люди, которым есть что продать (наследство, в регионе в том числе), плюс есть накопления или возможность докредитоваться”, - пояснила Литовская.

Специалист отметила, что людям с медианной зарплатой рассчитывать на то, что банковский кредит полностью закроет стоимость жилья, не приходится. Так, по “Ипотеке Экспресс” от “Беларусбанка” при таком уровне дохода человек может рассчитывать на кредит в 53,6 тыс. рублей . Ежемесячные выплаты при этом будут чуть больше тысячи рублей.

Ранее, как рассказал Telegraf.news, Литовская посчитала, сколько должны зарабатывать белорусы, чтобы “безболезненно” отдавать часть денег на оплату жилищного кредита. По её словам, экономисты настоятельно не рекомендуют подписываться на программы, где ежемесячный платёж составляет более 30% дохода.

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