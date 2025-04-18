В Мингорисполкоме рассказали, кто может "сэкономить 10 лет" в очереди на льготное жильё

Опубликовано: 18.04.2025 13:55 , Обновлено: 18.04.2025

Начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич назвала одну категорию льготников, которая имеет особые привилегии при постановке на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий. По сути, одно жизненное обстоятельство позволяет им "сэкономить" десять лет в ожидании собственного жилья, заявила чиновница.

Речь идёт о молодых специалистах, которые получают распределение на работу в столице. Если по общим правилам для того, чтобы встать на очередь как нуждающийся в улучшении жилищных условий, необходимо минимум 10 лет быть официально зарегистрированным в Минске, то для молодых специалистов, получивших после окончания вуза или ссуза распределение в столицу, этот регистрационный ценз не действует.

“То есть человек экономит десять лет при постановке на учёт”, — пояснила Лукашевич в эфире “Радио-Минск”.

Ещё одно преимущество в Минске имеют молодые семьи. Представительница Мингорисполкома пояснила, что если супруги впервые вступают в брак и у них нет недвижимости в собственности, их могут включить в очередь на жильё, независимо от размера жилой и общей площади по месту регистрации. Для остальных категорий граждан действует одно обязательное условие для постановки на учёт: в квартире или доме, где они проживают, должно приходиться меньше 10 квадратных метров общей площади на каждого человека.

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Кстати, именно этим двум категориям - молодым специалистам и молодым семьям, по словам Лукашевич, выделяют и арендное жильё в приоритетном порядке. Для них предприятия должны резервировать не менее 20% строящегося арендного жилья, согласно утверждённой Концепции государственной жилищной политики до 2030 года. Более того, предприятия и организации могут получить на строительство арендного жилья для этих категорий работников государственные субсидии - кредиты под 50% ставки рефинансирования.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в регионах и столице действуют единые принципы распределения арендного жилья, но процентное соотношение жилфонда, выделяемого для разных категорий — разное. Обо всех нюансах на днях рассказала замначальника отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Надежда Якушова.

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