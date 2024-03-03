Чиновники объяснили, кого из белорусов обязали с 2024 года вернуть деньги господдержки на строительство жилья

Опубликовано: 03.03.2024 10:29 , Обновлено: 03.03.2024

Заместитель начальника отдела правового регулирования и реализации жилищной политики Мингорисполкома Татьяна Бухта разъяснила, кто из белорусов и в каких конкретно случаях будут обязаны возместить государственную поддержку, выделенную на строительство жилья. И для кого предусмотрели исключения.

В феврале 2024 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь №239 «О возмещении оказанной государственной поддержки». Указ определил условия, при которых подлежат возмещению средства, выделенные при строительстве или реконструкции, или приобретении жилых помещений.

«Это касается граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы, военной и государственной гражданской службы, службы в военизированных организациях», – подчеркнула Бухта.

[inf]Под господдержкой понимается выделение:

льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья на основании списков на их получение;

субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами (субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами и субсидии на погашение основного долга по кредитам), выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений. [/inf]

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Условия для господдержки

Документом установлено, что господдержка гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и направленным на строительство по месту военной и государственной гражданской службы, работы в госоргане, предоставляется только при условии последующей отработки не менее 10 лет на такой службе (работе).

При этом, по словам представителя Мингорисполкома, перерыв между сменой мест работы или службы не должен превышать шесть месяцев: «Имеются в виду случаи увольнения с военной службы, из военизированных организаций, прекращения государственной гражданской службы, трудовых отношений с госорганом (организацией)».

Когда придется возместить?

«Во-первых, в случае несоблюдения срока обязательной отработки, – сообщила Бухта. – Во-вторых, при увольнении с военной службы и из военизированных организаций, прекращении государственной гражданской службы и трудовых отношений с госорганом (организацией) по дискредитирующим человека обстоятельствам. А также при несогласии военнослужащего, лица рядового и начальствующего состава, должность которого сокращена, с назначением на другую. Для возмещения господдержки предусмотрены и иные основания».

Кому не придется возмещать?

В соответствии с Указом, это многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, граждане, достигшие пенсионного возраста или выслуги лет, уволенные по состоянию здоровья.

«Господдержку не нужно возмещать по инвалидности, болезни, ограниченному состоянию здоровья, в связи с необходимостью ухода за больным членом семьи (при прекращении государственной гражданской службы, трудовых отношений)», – разъяснила представитель Мингорисполкома.

И уточнила, что то же самое предусмотрено в следующих случаях: если руководитель государственного органа нарушит условия контракта о службе, наниматель – законодательство о труде, коллективный и трудовой договор (контракт), соглашение, собственник имущества организации или уполномоченный им орган – условия трудового договора.

Ранее Телеграф писал, что Мингорисполком предложил правительству внести изменения в Жилищный кодекс Беларуси и разрешить городским властям снимать некоторые многодетные семьи с очереди на улучшение жилищных условий. Об этом 29 января на оперативном совещании в минской мэрии заявила начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич.

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