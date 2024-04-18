Чиновники пригрозили белорусам штрафами за "нецелевое использование" участков. За что могут конфисковать?

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Опубликовано: 18.04.2024 16:26 , Обновлено: 18.04.2024

В Главном управлении землеустройства Гомельского облисполкома рассказали, когда белорусам может грозить изъятия участка, который не используется, а также какой штраф предусмотрен за его "нецелевое использование".

“У меня есть земельный участок, который я уже несколько лет не использую. На участке находится капитальное строение, которое также не используется. Знакомый сказал, что у меня за это могут забрать участок и мое здание. Правда ли это?”, — обратился с вопросом в управление землеустройства Гомельского облисполкома один из граждан.

В ведомстве ответили, что, согласно законодательству, земельный участок, который не используется по целевому назначению и нарушает требования по охране земель, может быть действительно изъят.

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Справочно:

Землепользователи должны осуществлять в границах предоставленных им (находящихся у них) земельных участков следующие мероприятия по охране земель:

благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные участки;

сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земель;

защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами, химическими и радиоактивными веществами, иных

вредных воздействий; предотвращать зарастание сельскохозяйственных земель древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями) и сорняками;

снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при проведении работ, связанных с добычей полезных ископаемых и строительством.

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Наличие капитальных строений на территории участка, которые находятся в собственности владельца земли, не является основанием для отмены решения об его изъятии.

Если собственники не принимали никаких мер по наведению порядка на участке, долгое время не использовали его и при этом никак не реагировали на предписания управления землеустройства, ведомство может обратиться в суд с исковым заявлением об изъятии капитального строения у собственника путем выкупа государством или продажи с публичных торгов.

В частности, в Гомельском облисполкоме отметили, что такие случаи в их практике уже были. Так, например, в одном из районов Гомельской области у гражданина изъяли земельный участок за “неосуществление мероприятий по охране земель”. Участок не использовался, не был благоустроен, зарос сорными кустарниками и деревьями.

Суд удовлетворил исковые требования исполкома и земельный участок изъяли вместе с капитальным строением.

В то же время, в ведомстве подчеркнули, что изъятие земельного участка – это крайняя мера и до нее землепользователю выдается предписание и применяются меры административного воздействия в виде штрафа.

“Потому все землепользователи должны четко понимать, что кроме прав у них есть и обязанности, выполнение которых гарантирует, что земельный участок не будет изъят за нарушение требований законодательства”, — заявили в управлении землеустройства Гомельского облисполкома один из граждан.

Какой штраф за использование земельного участка не по целевому назначению грозит белорусам?

Использование земельного участка не по целевому назначению является административным правонарушением и для физлиц предусматривает штраф до 10 базовых величин (400 рублей).

Для ИП до 25 базовых величин (100 рублей), для юрлиц до 50 базовых величин (2000 рублей).

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