Лукашенко рассказал, для кого из белорусов, кроме силовиков, будут строить арендное жилье

Опубликовано: 09.08.2024 20:39 , Обновлено: 09.08.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области 9 августа рассказал о планах по строительству арендного жилья для одной категории белорусов. И это не силовики и военные.

“Мы будем строить под предприятия. Допустим, мы в Минске на МАЗе автобусы производим, спрос большой. Вот под это производство, как в советские времена, мы вам дадим жилье. Арендное”, - пообещал Лукашенко.

И пояснил, что это арендное жилье будет предусматривать определенные обязательства в том числе со стороны руководителей хозяйств и предприятий. Или, как передали в пресс-службе главы государства, такие дома планируют строить не бесплатно.

Фото: president.gov.by

“Руководитель купить его должен [в собственность организации]. Если не можешь, ну, посмотрим - отсрочки, рассрочки и за какие деньги”, - сказал президент.

К слову, как сообщал Telegraf.news, Лукашенко 21 июня во время рабочей поездки в Дзержинский район Минской области пообещал “серьезно подумать” над тем, как “поддержать промышленников жильем”, в том числе бесплатным.

«Хочешь жилья — пожалуйста, иди работай на предприятие, как это было когда-то, получай арендное жилье, живи, пройдет 25, может, 30 лет, и ты это жилье, может, как и в сельском хозяйстве, бесплатно получишь”, - сказал тогда глава государства.

«Хочешь жилья — иди работай» – Лукашенко пообещал «подумать» над бесплатным арендным жильем для промышленников

Также мы писали, что начальник управления жилищного обеспечения Вооруженных Сил (ВС) Беларуси полковник юстиции Максим Ноздрин рассказал, что в 2024-м и 2025 годах запланировали построить более 3000 квартир для военнослужащих. Речь идет об арендном жилье, которое впоследствии военные смогут приобрести в собственность.

В Минобороны пообещали построить 3000 арендных квартир для белорусских военных. Как смогут получить в собственность?