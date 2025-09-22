Эксперт назвала категорию белорусов, для которых новая система стройсбережений стала "жестокой"

🎤 Мнение

Опубликовано: 22.09.2025 13:19 , Обновлено: 22.09.2025

Эксперт по рынку жилой недвижимости в Беларуси Наталья Литовская оценила нововведения в кредитовании с господдержкой, объявленные государственным Беларусбанком в понедельник, 22 сентября.

По словам Натальи Литовской, нововведения в системе стройсбережений, которые объявил госбанк для жителей Минска, можно назвать “жёсткими” и даже “жестокими”.

“Я предупреждала, и кто не успел, тот опоздал. С сегодняшнего дня Беларусбанк заменил свою систему стройсбережений на Государственную систему жилищных строительных сбережений (ГосСЖСС)”, - написала в своем Телеграм-канале эксперт.

Наталья Литовская подсчитала, что минчанам придется больше и быстрее копить на счетах Беларусбанка рублей, чтобы воспользоваться ГосСЖСС.

Наталья Литовская, эксперт по жилой недвижимости в Беларуси

“Если на полквартиры накопили за 24 месяца, еще через 2 месяца выдадут кредит на 7 лет. Если накопили за 36 месяцев, по истечение 38 месяцев выдадут кредит на 10 лет. Если накопили за 60 месяцев, кредит через 62 месяца дадут на 15 лет”, - пояснила новые условия эксперт по недвижимости и напомнила, что теперь стройсбережения будут копиться под 8,725% годовых на момент написания статьи.

По словам Литовской, такой процент гарантирует, что накопления будут защищены от инфляции, но метры жилья в Беларуси как правило высчитываются белорусами в долларах. А курс этой валюты менее предсказуем и не зависит от инфляции.

При этом на оставшуюся часть стоимости жилья , которую государство профинансирует через Беларусбанк, будет действовать процентная ставка по формуле: ставка рефинансирования плюс 1% пункт (без исключений).

“В системе стройсбережений ранее предполагалось плюс 3%, но, в случае взлета ставки рефинансирования, предлагалось считать среднюю за период накопления. Беларусь же уже видела ставку рефинансирования и в 25% в 2015-м”, - напомнила Литовская.

Эксперт сделала вывод, что многие белорусы будут опасаться исходя из предыдущего опыта откладывать средства по предложенному накопительному плану на 60 месяцев. “Самый популярный, наверное, будет план на 38 месяцев, где на полквартиры надо накопить за 36 месяцев”, - предположила Литовская.

По ее подсчётам, для того, чтобы белорусам накопить порядка 50 тыс долларов к 2028 году им придется вносить на счёт хотя бы 4900 рублей в месяц. Это при условии, что курс доллара будет к тому времени 4 рубля.

[inf]Кстати, в ЕАБР уже сделали свой предварительный прогноз курса доллара в Беларуси на последующие годы. Про 2028 год там речи не идёт. Но в 2026 и 2027 годах там предсказали средние курсы 3,69 рубля и 4,01 рубля соответственно.

Такие долгосрочные прогнозы не могут быть полностью точными. Для примера, в 2023 и 2025 годах эксперты ЕАБР “угадали” курсы. А в 2022 году - завысили. [/inf]

А вот для регионов условия новой ГосСЖСС оказались проще. По словам Литовской, накопить нужно только 30% от стоимости квартиры.

“Напомню, в “старой” системе, где бы ты не хотел купить жилье, нужно было накопить 25% от стоимости жилья. В самой популярной трехгодичной программе деньги лежали под ставку рефинансирования. Кредит выдавался на 20 лет под ставку рефинансирования плюс 3 п.п.”, - рассказала Наталья Литовская.

Ранее Telegraf.news писал, что Беларусбанк запустил новую государственную систему строительных сбережений. Чем она будет отличаться от действовавшей ранее системы, которая позиционировалась как альтернатива кредитам на жильё, и как быстро с её помощью можно накопить на собственные квадратные метры, рассказали в пресс-службе финансового учреждения.

Беларусбанк запустил систему «госпремий» белорусам на строительство жилья

Тем временем ещё один белорусский банк решил понизить ставку по кредитам на покупку жилья. На такой шаг пошёл Белинвестбанк, но коснётся понижение лишь одного типа кредитов.

Ещё один банк в Беларуси снизил ставку по кредитам на жильё

Ранее же эксперт по недвижимости в Беларуси Наталья Литовская поделилась стратегией, как молодым белорусам можно приобрести собственное жильё в нынешних экономических условиях, когда аренда однокомнатной квартиры обходится “втрое дешевле ипотеки”.

«Аренда — втрое дешевле ипотеки» — Эксперт дала рецепт, как белорусам обзавестись своим жильем за 3-5 лет