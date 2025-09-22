Беларусбанк запустил систему "госпремий" белорусам на строительство жилья

Опубликовано: 22.09.2025 10:15 , Обновлено: 22.09.2025

Беларусбанк запустил новую государственную систему строительных сбережений. Чем она будет отличаться от действовавшей ранее системы, которая позиционировалась как альтернатива кредитам на жильё, и как быстро с её помощью можно накопить на собственные квадратные метры, рассказали в пресс-службе финансового учреждения.

Новая система строительных сбережений в Беларусбанке заработает с сегодняшнего дня, с 22 сентября 2025 года. Её запустили в рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь №382 «О государственной системе строительных сбережений».

[inf]В рамках предыдущей программы строительных сбережений, которая работала в Беларусбанке с июля 2006 года, было открыто более 50 тысяч жилищно-накопительных вкладов. По такой схеме накоплений в Беларуси было построено свыше 300 тысяч квадратных метров жилья.[/inf]

Заместитель председателя правления Беларусбанка Светлана Кожекина назвала предыдущую систему “локальной”, а новую систему - “комплексным продуктом с финансовой поддержкой в виде премии государства”. По мнению Кожекиной, новая система станет для белорусов “доступным финансовым инструментом для строительства и приобретения жилья”.

Суть системы строительных сбережений сводится к открытию целевого вклада на строительство жилья и докредитования недостающей суммы на особых условиях. На данный момент накопить на жильё по такой схеме можно за 26, 38 или 62 месяца, а пропорции соотношения собственных средств к кредитным также можно выбрать из трёх доступных планов: 30/70, 40/60, 50/50.

Участники программы строительных сбережений ежемесячно будут получать от государства премию по вкладу в размере 10% ставки рефинансирования Национального банка (с учетом ее изменения) годовых. Она, равно как и доходы в виде процентов по вкладу, будут освобождены от подоходного налога.

[infg]Основные условия новой системы стройсбережений :

договорная сумма — от 40 до 300 тысяч рублей;

срок погашения жилищного кредита в зависимости от выбранного плана накопления — 7, 10 и 15 лет соответственно;

проценты по вкладу — ставка рефинансирования Нацбанка минус 2 процентных пункта;

премия государства — 10% ставки рефинансирования Нацбанка годовых;

процент по кредиту — ставка рефинансирования Нацбанка, увеличенная на один процентный пункт (на сегодняшний день, это равнозначно 10,75% ).[/infg]

В пресс-службе Беларусбанка пояснили, что участники программы, выбрав один накоплений, смогут при необходимости перейти на другой, более длительный, открывать неограниченное количество вкладов, а также уступать право требования по договору иным физическим лицам.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе ещё один белорусский банк решил понизить ставку по кредитам на покупку жилья. На такой шаг пошёл Белинвестбанк, но коснётся понижение лишь одного типа кредитов. Узнали подробности.

Ещё один банк в Беларуси снизил ставку по кредитам на жильё