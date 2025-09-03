«Аренда - втрое дешевле ипотеки» - Эксперт дала рецепт, как белорусам обзавестись своим жильем за 3-5 лет

Опубликовано: 03.09.2025 15:51 , Обновлено: 03.09.2025

Эксперт по недвижимости в Беларуси Наталья Литовская поделилась стратегией, как молодым белорусам можно приобрести собственное жильё в нынешних экономических условиях, когда аренда однокомнатной квартиры обходится "втрое дешевле ипотеки".

По словам специалиста, сейчас снять отдельную квартиру условная молодая семья в Минске в районе метро “Каменная Горка” может в среднем за 400 долларов в месяц, то есть сейчас в эквиваленте это около 1191 рубля .

Купить подобную “свеженькую” квартиру в этом же районе можно примерно за 95 тыс. долларов (то есть почти 283 тыс. рублей), рассказала Литовская в своём Telegram-канале.

“Если берём ипотеку, 20% от стоимости квартиры должны вложить сами, остальное прокредитует банк. Платёж по ипотеке - 3570 рублей в месяц ”, - привела специалист расчёты на основании кредитного калькулятора “Беларусбанка”.

Важным ограничением, которое может стать непреодолимым препятствием для молодой семьи, в этом случае может стать требование по зарплате. Ипотечный кредит на сумму 225,6 тыс. рублей (то есть за вычетом внесённых собственных средств) банк выдаст лишь в случае, если среднемесячный доход заявителя за последние 3 месяца будет составлять не менее 5385, 99 рубля .

В таких условиях, когда “аренда втрое дешевле ипотеки”, по мнению эксперта, молодым людям лучше всего занять “выжидательную” позицию.

“На рынке (при стабильной экономике) на пике цен часть потенциальных покупателей перекочевывает в класс арендаторов. И цены на аренду подрастают (что и наблюдаем). При падении платежеспособности населения арендаторы (а это, как правило, молодые семьи минчан) возвращаются к родителям. И цены на аренду снижаются. При падении платежеспособности населения снижаются и цены на покупку квартиры. Особенно быстро - когда ипотека становится совсем уж недоступной. Так и плаваем”, - объяснила нюансы ценообразования в сфере недвижимости специалист.

По словам Литовской, “словить волну” и стать счастливым обладателем собственного жилья могут лишь те, кто “на пике усиленно копил, на спаде переехал к родителям и копил с ещё большим усердием”. В этом случае на “дне цен” эти люди могут приобрести собственное жильё уже за свои накопленные средства или”при первых признаках появления доступной” - выгодно взять ипотечный кредит на недостающую сумму.

“Да, своя квартира - дорогое удовольствие. Но 99% молодых семей, которые о ней мечтают, реализуют мечту. И большинство из них - в течение трех-пяти лет ”, - поделилась собственной статистикой эксперт.

Ранее Telegraf.news рассказал о конкурентной цене на квадратный метр в новостройках Минска по итогам этого лета, которой поделилась Литовская. По ее словам, в начале сезона цены сильно отличались у застройщиков, что привело к тому, что некоторые не смогли оперативно распродать построенное жилье.

Эксперт назвала «оптимальную» цену на квадрат в новостройке в Минске. Как притормозила «вторичка»?