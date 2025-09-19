Ещё один банк в Беларуси снизил ставку по кредитам на жильё

Опубликовано: 19.09.2025 11:19 , Обновлено: 19.09.2025

Ещё один белорусский банк решил понизить ставку по кредитам на покупку жилья. На такой шаг пошёл Белинвестбанк, но коснётся понижение лишь одного типа кредитов. Узнали подробности.

Речь о кредитах на покупку новых, строящихся квартир. С 19 сентября ставка по таким кредитам составит 15,5% годовых, на 1,38 процентных пункта (было 16,88 годовых).

Таким образом, покупка нового жилья в кредит оказывается выгоднее покупки на вторичном рынке: для таких квартир кредитное предложение банка осталось на прежних условиях - под 18,11% годовых.

Осталась неизменной и процентная ставка для тех, кто имеет право построить жильё с привлечением государственных средств (в рамках Указа № 240 на строительство жилой недвижимости). В этом случае Белинвестбанк по-прежнему готов прокредитовать разницу между стоимостью объекта недвижимости и суммой предоставленного банком кредита “Субсидия” по льготной ставке в 14,3%.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе о снижении ставки по кредиту на приобретение и строительство недвижимости также объявил Банк БелВЭБ.

Один из белорусских банков снизил ставку по кредитам на недвижимость