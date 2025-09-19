Ещё один банк в Беларуси снизил ставку по кредитам на жильё
Ещё один белорусский банк решил понизить ставку по кредитам на покупку жилья. На такой шаг пошёл Белинвестбанк, но коснётся понижение лишь одного типа кредитов. Узнали подробности.
Речь о кредитах на покупку новых, строящихся квартир. С 19 сентября ставка по таким кредитам составит 15,5% годовых, на 1,38 процентных пункта (было 16,88 годовых).
Таким образом, покупка нового жилья в кредит оказывается выгоднее покупки на вторичном рынке: для таких квартир кредитное предложение банка осталось на прежних условиях - под 18,11% годовых.
Осталась неизменной и процентная ставка для тех, кто имеет право построить жильё с привлечением государственных средств (в рамках Указа № 240 на строительство жилой недвижимости). В этом случае Белинвестбанк по-прежнему готов прокредитовать разницу между стоимостью объекта недвижимости и суммой предоставленного банком кредита “Субсидия” по льготной ставке в 14,3%.
Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе о снижении ставки по кредиту на приобретение и строительство недвижимости также объявил Банк БелВЭБ.
Один из белорусских банков снизил ставку по кредитам на недвижимость