"Долларов нету" - Белоруска пожаловалась на выросший курс. Подписчики дали совет

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Опубликовано: 28.11.2024 10:11 , Обновлено: 28.11.2024

Минчанка пожаловалась в TikTok на резко подскочивший курс доллара в Беларуси. По словам девушки, это сильный удар по семейному бюджету, поскольку к доллару привязана их плата за съёмное жильё. Подписчики поспешили дать советы, как быть в складывающейся экономической ситуации.

Видео появилось на канале kadushkina00.

“Я за сутки просто *** (обалдела - ред.): в банке, в котором я обслуживаюсь, за сутки курс поднялся почти на 10 копеек. Ещё утром курс был 3,55 рубля, а спустя несколько часов - уже 3,599. Прихожу в банк, а мне говорят: долларов нету. А курс всё растёт с каждым часом!” - пожаловалась автор ролика.

Автор призналась, что снимает с мужем квартиру и рассчитывается с арендодателем в долларах. Соответственно, с ростом курса доллара плата за квартиру, по её словам, уже выросла на 100 рублей.

“А что будет завтра, я просто боюсь представить”, - обеспокоенно отметила девушка. Комментаторы поспешили дать ей несколько советов.

В первую очередь комментаторы справедливо заметили, что расчёт наличными долларами между физическими лицами в Беларуси запрещён законом.

[info_b]Ранее в Верховном суде Беларуси разъяснили, что в соответствии со статьями 141 и 298 Гражданского кодекса Республики Беларусь, единственным законным платежным средством на территории страны является белорусский рубль. Прописывать в договоре привязку суммы к определённой эквивалентной сумме в иностранной валюте (по официальному курсу Нацбанка на день платежа или иную дату) не запрещается, а вот рассчитываться валютой физлицам - противозаконно.

“Незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства может стать основанием для привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 12.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях”, - пояснили в Верховном суде.

Для рядовых граждан штраф за это может составить от 50 до 100 базовых величин (то есть до 4000 рублей сегодня), а для индивидуального предпринимателя или юридического лица – от 100 до 200 базовых величин (до 8000 рублей).[/info_b]

В связи с этим подписчики посоветовали автору ролика напомнить об этом хозяину квартиры, а при расчёте суммы договориться либо о привязке курса к конкретной сумме, а не к “дате расчёта”, либо вовсе отказаться от этой привязки и прописать в договоре сумму только в белорусских рублях.

“Евро и доллар всегда к Новому году становится выше… Ничего удивительного. Просто поговорить с хозяевами, неужели это проблема?! Ну или изначально не привязываться к валюте”, - посоветовал один из комментаторов.

Сразу несколько зрителей предложили более радикальное решение проблемы - купить собственное жильё, хотя бы в кредит.

“Лучше насобирать 20% от стоимости квартиры и взять кредит. Себе купила и недавно вторую сыну. И никому не надо отдавать”, - написала одна из зрительниц, впрочем, немного слукавив. Отдавать деньги всё равно придётся, только банкам, по чётко прописанным условиям договора.

Впрочем, в условиях курсовых колебаний даже банки сегодня страхуют себя, как минимум, привязывая проценты по кредитам к ставке рефинансирования Нацбанка.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что 27 ноября курс доллара в Беларуси подорожал сразу на 6 копеек (+1,74%) и преодолел психологическую отметку в 3,5 рубля. По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже он остановился на значении в 3,533 рубля за доллар.

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Такая же тенденция в эти дни наблюдается на валютном рынке соседней России. Так, 27 ноября курс американской валюты за день вырос на 8,5% и в течение дня торговался по курсу выше 114 рублей, откатившись до уровня весны 2022 года.

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