Нацбанк спрогнозировал снижение ставки рефинансирования в 2025 году. На сколько?

Опубликовано: 11.10.2024 07:58 , Обновлено: 11.10.2024

Национальный банк 10 октября утвердил основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2025 год. Посмотрели, как финансовый регулятор планирует изменить ставку рефинансирования, от которой напрямую зависят проценты по потребительским кредитам, и какие ещё шаги планируется предпринять для "содействия устойчивому и сбалансированному развитию экономики".

Как пояснили в Нацбанке, в утверждённом правлением документе прописали перечень ключевых прогнозных показателей, характеризующих денежно-кредитную сферу. При их расчёте специалисты Нацбанка опирались на базовый макроэкономический сценарий внешних и внутренних условий, а также на те параметры социально-экономического развития, которые были ранее утверждены Указом президента от 1 октября 2024 г. № 384 и проектом республиканского бюджета на 2025 год.

Так, Нацбанк запланировал в будущем году “поступательное снижение процентных ставок”. В частности, ставка рефинансирования Нацбанка запланирована на уровне 9–9,3% годовых в среднем за год. Сегодня она равна 9,5%, при этом её значение не менялось уже больше года - с июня 2023 года.

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[info_b]Напомним, от величины ставки рефинансирования напрямую зависят размеры процентной ставки по кредитам, а также по банковским вкладам - чем выше ставка рефинансирования, тем выше процент по кредитам и выше процент по вкладам.[/info_b]

Соразмерно увеличению ставки рефинансирования планируется и изменения процентных ставок по кредитам:

9–10,25% годовых - по новым кредитам для юридических и физических лиц в национальной валюте, предоставляемым на рыночных условиях,

8,5–9,8% годовых - по всем новым кредитам юридическим лицам в национальной валюте.

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При этом финансовый регулятор сделал оговорку: по такому сценарию ситуация будет развиваться “при отсутствии рисков для макроэкономической стабильности”. В этом случае общий объем кредитования банками юридических и физических лиц в национальной и иностранной валюте в 2025 году, по их прогнозу, достигнет 195–200 млрд. рублей, из них 14–15 млрд. рублей пойдёт именно на потребительские цели.

Также Нацбанк ожидает прироста широкой денежной массы в 2025 году - на 11–15%, прироста рублевой денежной массы – на 15–21%, прироста рублевой денежной базы – на 10–13%.

В Нацбанке пообещали, что в новом году банки продолжат выдавать кредиты преимущественно в белорусских рублях, в результате чего доля кредитов в национальной валюте достигнет “не менее 74% на конец года”.

Ранее Telegraf.news рассказал, летом этого года Нацбанк принял дополнительные меры по поддержанию ценовой и финансовой стабильности в стране. В пресс-службе финансового регулятора рассказали, какие два решения в области денежно-кредитной политики должны “придать дополнительный импульс процессам девалютизации белорусской экономики”.

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