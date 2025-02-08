«Цены слишком завышены» - Агентства недвижимости спрогнозировали дефицит на рынке жилья в Беларуси

Опубликовано: 08.02.2025 14:45 , Обновлено: 09.02.2025

Специалисты из сферы недвижимости спрогнозировали дефицит на белорусском рынке вторичного жилья, который, впрочем, будет проявляться вовсе не в отсутствии предложения как такового. По мнению экспертов, стоимость квадратного метра уже достигла того потолка, который ещё могут потянуть покупатели, и при определённых условиях продажи могут просто остановиться.

Заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости “Твоя столица” Андрей Чернышев в интервью порталу Myfin.by рассказал, что в январе этого года цены на квартиры, готовые к проживанию и с хорошим ремонтом, которые остаются в приоритете у покупателей, подорожали примерно на 1–1,5%. Одновременно с этим квартиры, которые объективно требуют существенного ремонта, наоборот, подешевели на 2%.

По мнению Чернышева, предпосылок для существенного роста цен на жильё пока на рынке нет, но покупатели “уже вплотную приблизились к пределу своих финансовых возможностей”. Специалист спрогнозировал, что цены на жильё до лета “по инерции” могут подрасти на пару процентов, при условии стабильного курса доллара и продолжающегося роста доходов белорусов.

Если же рост курса доллара будет значительным, а банки дополнительно поднимут ставки по кредитам (до 20% и выше), то, по мнению Чернышева, тех, кто сможет оформить на себя такие кредиты, среди белорусов будут “считанные единицы”.

“Это всё означает приостановку продаж. Продавцов такая ситуация будет вынуждать конкурировать за то небольшое количество покупателей, которые остались, и идти на уступки в цене”, – пояснил представитель агентства недвижимости.

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О грядущем дефиците на рынке недвижимости заявила и руководитель отдела продаж ЖК “Вершина” Регина Стаминская. Она согласилась с мнением своего коллеги о том, что незначительное повышение кредитных ставок и небольшие колебания курса валют существенно на спрос не повлияют, а вот если банки приостановят кредитование своими завышенными ставками рынок остановится.

По словам Чернышева, в Минске он уже сейчас “одной ногой в зоне дефицита”

“Продавцы, понимая, что который год идет активный спрос, хотят продать подороже, но глазомер их подводит, и появляется много необоснованно дорогих квартир на рынке. А покупателям сложно выбирать под свой бюджет. То есть дефицит проявляется в том, что слишком завышенные цены на квартиры”, – пояснил специалист.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в декабре прошлого года белорусские банки один за одним начали повышать процентные ставки по кредитам на недвижимость. По многим кредитам ставки достигли 17%, вплотную приблизившись к расчетной величине стандартного риска Нацбанка, которая и ограничивает верхние пределы для ставок по банковским кредитам.

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