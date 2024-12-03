Белорусские банки подняли ставки по кредитам на жилье. На сколько?

Опубликовано: 03.12.2024 09:40 , Обновлено: 03.12.2024

Белорусские банки со вторника, 3 декабря, повысили процентные ставки по кредитам на покупку или строительство жилья. Так, выросли проценты по ипотечным кредитам Беларусбанка (в прошлый раз её повышали всего три месяца назад), а также по кредитам Белинвестбанка.

Новая ставка по данному ипотечному кредиту, судя по информации, размещённой на официальном сайте Беларусбанка , с 3 декабря составляет 17%. Ещё вчера ставка была на один процентный пункт меньше - 16%.

При этом ставка для тех, кто стоит на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, по данной кредитной программе не изменилась — этим клиентам по-прежнему придётся платить 12,5% годовых.

На один процентный пункт выросла ставка и по кредиту “Ипотека с нами”, который Беларусбанк выдаёт на строительство жилья в рамках партнерских программ: там, где раньше ставка по кредиту составляла 15%, она выросла до 16%, там, где она составляла 15,4%, стало 16,4%.

В свою очередь Белинвестбанк поднял ставку по своему кредиту на недвижимости (его банк выдаёт только тем, кто строится или покупает готовое жильё на общих основаниях) с 15,99% до 17,71%. Ставки по кредитам банка на недвижимость от партнера выросли аналогичным образом.

С чем связано повышение ставок по кредитам на недвижимость, банки не уточняли. Расчетные величины стандартного риска (РВСР) Национальный банк Беларуси не повышал с августа 2024 года. На декабрь они установлены финансовым регулятором на следующем уровне:

для новых кредитов, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных) - 12,5%,

для новых кредитов, предоставленных физическим лицам (за исключением льготных) - 17,71%.

Таким образом, нынешние повышенные ставки по кредитам на недвижимость вплотную приблизились к предельно допустимому уровню, определённому Нацбанком.

[info_b]Напомним, что РВСР определяет верхние границы для ставок по кредитам. Банк вправе установить более высокие проценты по своим кредитам, но в этом случае требуются дополнительные обоснования, а в его адрес выдвигаются дополнительные требования по капиталу и по формированию резервов.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что Национальный банк Беларуси 31 октября рассказал, как в скором времени изменится порядок оценки кредитоспособности и платежеспособности белорусов. Критерии оценки решили унифицировать для всех финансовых организаций — банков, лизинговых и микрофинансовых организаций.

Нацбанк изменил порядок оценки кредитоспособности и платежеспособности белорусов