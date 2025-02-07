"На какой планете они живут?" - В Минске показали съемную квартиру за $1500. Что в ней такого?

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Опубликовано: 07.02.2025 09:55 , Обновлено: 07.02.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали съемную квартиру в Минске за $1500. И сейчас для нее ищут жильцов. Фото квартиры на видео есть. Комментаторы возмутились.

Сколько квадратных метров в жилье, автор видео не указала. Как и количество комнат. На ролике заметно как минимум две жилые комнаты, санузел раздельный.

Квартира расположена в доме по улице Жасминовая. Это, к слову, недалеко от Национальной библиотеки Беларуси и жилищного комплекса “Маяк Минска”. Чем же обусловлена столь высокая стоимость аренды этой квартиры, сама автор ролика не рассказала.

Возможно, дело в расположении, а также доме, который оборудован парковкой со шлагбаумом.

“Слишком дешево, надо цену поднять раза в два, тогда народ потянется”, - пошутил один комментатор.

“На какой планете они живут? В Турции можно виллу за эти деньги снять с бассейном. В Батуми можно на первой линии моря жить в пяти комнатах, а там вон телек на полу”, - поделился другой.

На это автор видео ответила, что из “Турции не очень удобно с утра ехать в Минск на работу”.

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“Жасминовая, конечно, - это хорошо, но с таким интерьером и 1000 - это много. Чертовски убого”, - считает пользователь TikTok.

“А почему не 2000? Потом пошли бы на уступки”, - поинтересовался другой юзер.

“Минск с Калифорнией спутали?” - спросил третий.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусский риэлтер рассказал, сколько нужно голодать среднестатистическому жителю страны, чтобы построить трехэтажный коттедж в Минске. Для расчета он взял лишь две составляющие: саму стоимость элитной недвижимости и официальную среднюю зарплату в Беларуси за октябрь прошлого года.

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