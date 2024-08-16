"Беларусбанк" перестал выдавать льготный кредит на жильё некоторым очередникам. Кому приготовиться?

Опубликовано: 16.08.2024 15:05 , Обновлено: 16.08.2024

"Беларусбанк" изменил условия выдачи кредита на жильё «Ипотека Экспресс». Несмотря на то, что ставка в 12,5% годовых сохранилась, с 16 августа в банке ввели территориальный принцип. Это значит, что если раньше можно было, например, стоять на очереди в Гомеле, Скиделе или Житковичах и при этом покупать квартиру в кредит по сниженной ставке в 12,5% в Минске, то теперь так сделать нельзя.

В “Беларусбанке” уточнили, что нововведение распространяется только на новые заявки. Если банк уже одобрил кредит на квартиру в другом городе, значит его выдадут. Что касается всех остальных, то с 16 августа кредит по льготной ставке в размере 12,5% предоставят тем, кто:

состоит на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий и улучшающих жилищные условия в населённом пункте по месту принятия на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий,

состоит на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельских населённых пунктах, посёлках городского типа, городах районного подчинения и улучшающих жилищные условия в пределах границ соответствующего района.

Кому могут дать кредит под 12,5%?

Напомним, чтобы взять кредит под 12,5%, белорусам нужно предоставить соответствующую справку, выданную местным исполкомом, администрацией района, организацией по месту работы, службы или сельскохозяйственной организацией. В пресс-службе «Беларусбанка» [link href=“https://belarusbank.by/ru/fizicheskim_licam/kredit/financing/37269” target=“_blank” rel=“noopener”] подчеркнули [/link], что право на заключение кредитного договора может быть использовано только один раз.

Кредит предоставляется дееспособным белорусам, которые постоянно живут в Республике и имеют стабильный доход. Также его оформят тем, кто работает в организациях Российской Федерации и других государств, относящихся к Интеграционным объединениям на постсоветском пространстве (их можно посмотреть на сайте МИД Беларуси, то есть [link href=“https://mfa.gov.by/mulateral/organization/” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]).

«Гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, кредит предоставляется исходя из размера пенсии или при осуществлении ими трудовой деятельности – исходя из размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности за последние три месяца», — отметили в пресс-службе банка.

Ранее Telegraf.news писал, что “Беларусбанк” с 27 июня повысил ставку на приобретение жилья по программе “Ипотека Экспресс”. Кредит выдают на покупку недвижимости в размере до 100% стоимости приобретаемого жилья, сроком до 20 лет и под залог.

«Беларусбанк» поднял ставки по кредитам на жильё. На сколько?