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Совмин изменил условия сдачи в эксплуатацию льготного и арендного жилья. Какие дома не примут?

Совмин изменил условия сдачи в эксплуатацию льготного и арендного жилья. Какие дома не примут?
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Совет министров изменил условия передачи в эксплуатацию новостроек, расширив перечень жилых помещений, которые можно принимать только с внутренней отделкой. В него включили также арендное жилье и жилье, которое белорусы строят с привлечением средств государственной поддержки (льготных кредитов и одноразовых субсидий).

Согласно правительственному постановлению №59, 27 января официально опубликованному на Национальном правовом интернет-портале, соответствующие изменения внесли в постановление Совмина №716 2011 года, которым были установлены определённые минимальные требования к отделке новостроек, предъявляемые к застройщикам.

До сих пор обязательной внутренняя отделка, установка межкомнатных дверей, отделка полов, встроенная мебель, сантехника, электро- или газовые плиты были обязательными при сдаче в эксплуатацию только для общежитий, ведомственных квартир и домов в сельской местности, а также социального жилья. Теперь этот список пополнился ещё и арендным жильем и жильем в многоквартирных домах, которые строятся с господдержкой.

Согласно тексту документа, перед сдачей в эксплуатацию такого жилья обязательно должны быть проведены следующие внутренние работы:

  • оклейка стен обоями,
  • окраска,
  • облицовка,
  • установка встроенной мебели,
  • покрытие полов,
  • установка внутриквартирных дверных блоков в межкомнатных перегородках (за исключением установки дверных блоков в жилом помещении, в котором смонтировано газовое оборудование),
  • установка сантехнического оборудования (кроме унитазов, счетчиков учета воды),
  • установка электрических плит.

Впрочем, в постановлении сделана оговорка, что жилье для льготников могут принять в эксплуатацию без установки встроенной мебели и электрических плит, но только “после внесения соответствующих изменений в проектную документацию”.

В постановлении также прописали, что “эксплуатация или передача в эксплуатацию объекта без его приемки в эксплуатацию” в установленном порядке либо с нарушением этого порядка “влечет ответственность в соответствии с законодательством об административных правонарушениях”.

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