Совмин решил, сколько квартир для льготников хочет построить в 2024 году

Опубликовано: 07.02.2024 13:31 , Обновлено: 07.02.2024

Правительство Беларуси установило планы по строительству жилья на 2024 год. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №72, которое опубликовали на Национальном правовом интернет-портале. Как следует из текста, всего в этом году предполагается сдать в эксплуатацию 4,4 млн. кв. м общей площади жилья. Это на 200 тысяч больше, чем годом ранее (было 4,194 млн. кв. м). Что по Минску и по областям?

Из 4,4 миллиона квадратных метров в планах предусмотрели сдать 1,4 млн. кв. м для граждан, состоящих на учете нуждающихся и строящих жилье с господдержкой. К слову, в 2023-м для этой категории белорусов построили 1,049 млн. кв. м.

По Минску у Совмина задано сдать 690 тыс. кв. м, из которых 155 тысяч – для нуждающихся с господдержкой. Строительство за 2023 год по столице составило771,1 тыс. кв. м, в том числе 153,1 тыс. кв. м – с господдержкой.

В минскую квоту на 2024 год включили 25,1 тыс. кв. .м в городах-спутниках Минска и 15 тысяч – в поселке Солнечный Минского района.

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Ввод жилья по областям

А вот задания на 2024 год по вводу в эксплуатацию общей площади по областям.

Брестская – 653,6 тыс. кв. (в том числе для нуждающихся в улучшении жилищных условий – 300);

Витебская – 366,5 тыс. кв. (155);

Гомельская – 550,0 тыс. кв. (245);

Гродненская – 479,2 тыс. кв. (195);

Минская – 1260,0 тыс. кв. (292);

Могилевская – 400,7 тыс. кв. (152).

Ранее Телеграф рассказывал, как пресс-служба столичного “Минскстроя” сообщила, что организация МАПИД “активизировала” строительство жилья в микрорайоне Солнечный возле рынка «Экспобел» на окраине Минска. Оказалось, что жилые железобетонные дома там строят без сварки — “на болтах”.

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