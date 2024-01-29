В Мингорисполкоме предложили снимать с очереди некоторые многодетные семьи. За что?

Опубликовано: 29.01.2024 15:01 , Обновлено: 29.01.2024

Мингорисполком предложил правительству внести изменения в Жилищный кодекс Беларуси и разрешить городским властям снимать некоторые многодетные семьи с очереди на улучшение жилищных условий. Об этом 29 января на оперативном совещании в минской мэрии заявила начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич.

По словам чиновницы, по состоянию на 1 января 2024 года в очереди на новое жильё стояло более 4,2 тыс. многодетных семей. При этом, представительница минской мэрии заявила, что её уже практически не было бы, если бы некоторые семьи сами не отказывались от вариантов, которые им предлагают местные власти.

Лукашевич сообщила, что примерно в 41% случаев очередники либо не реагируют на извещения районной администрации, либо направляют письменные запросы, чтобы их не вызывали по очереди, поскольку их не устраивает район жилой застройки, планировка квартир, стоимость жилья и так далее, сообщило агентство БелТА.

В связи с этим Министерству жилищно-коммунального хозяйства, по словам Лукашевич, при комплексной корректировке Жилищного кодекса Мингорисполком предложил прописать возможность снимать такие семьи с учета, если они трижды в течение года отказываются от вариантов долевого строительства, как это происходит сейчас в случаях с предложениями жилищно-строительных потребительских кооперативов и социальным жильем.

Ранее Телеграф сообщил, что летом прошлого года Александр Лукашенко подписал Указ № 239 “О возмещении оказанной государственной поддержки”. Документ определяет случаи, когда нужно возместить господдержку на строительство жилья.

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А в феврале 2023 года Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому военнослужащие смогут получать жилье во владение без оплаты его стоимости. Однако сделать это можно будет только после 25 лет службы.

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