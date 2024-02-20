Мужчина в Борисове частично разделся рядом с лужей. Что решил показать?
В TikTok почти 200 тысяч просмотров и полторы сотни откликов набрало короткое видео, в котором мужчина, явно в минусовую погоду – судя по пару изо рта, стоя у обыкновенной на первый взгляд дорожной лужи, объявил о проведении эксперимента для предостережения водителей. Для этого он обнажил до колена одну ногу.
«Хотелось бы наглядно показать, почему в Борисове не стоит ездить по лужам, – такими словами предварил эксперимент мужчина. – Лужа вроде небольшая, но…».
После этого подошел и голой ногой ступил в лужу. Нога ушла в водяную кашу до середины икры.
«Этой глубины будет достаточно, чтобы ваша машина оказалась на днище», – подвел итог морозостойкий экспериментатор.
В комментариях поблагодарили за предостережение – поставили лайки «за смелость», но и раскритиковали способ измерения глубины лужи – не все оценили «акт самопожертвования».
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«А просто палку взять – никак?»
Комментариев, похожих на этот, вынесенный в подзаголовок, написали с десяток. Многих повеселил такой нетривиальный способ измерения глубины. Посоветовали даже – «Нырнуть с головой, вышло бы убедительнее».
Кто-то поделился личным ЧП: «Мы в Борисове в такой луже, только еще больше раз в 10, искали госномер почти два часа».
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«В этом дворе всегда такая лужа, сколько живу столько ее наблюдаю», – написал один из комментаторов, но что за двор, не уточнил.
Дали и дельный совет: «Надо не ногами мерить, а фото и отправлять на сайт “115”. Пока все ногами меряют, ничего не поменяется».
Ранее Телеграф писал, что столичная Госавтоинспекция сообщила о новой платной услуге, которая станет доступна на следующей неделе в филиале межрайонного экзаменационного отделения ГАИ ГУВД Мингорисполкома. С 20 февраля там можно будет за деньги заблаговременно записаться на прием для обмена водительского удостоверения.
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