"Мне 37, и я зубами!" — Этот простой способ открытия чупа-чупса шокировал TikTok

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 20.02.2024 10:20 , Обновлено: 20.02.2024

В социальной сети TikTok можно найти множество полезных (и не очень) трюков. И один из последних связан с открытием чупа-чупса. Этот простой способ, который за сутки набрал почти миллион просмотров, позволит быстро распаковать сладость без использования зубов или ножниц.

Как же просто открыть чупа-чупс? Обычно многие цепляются за обертку на палочке и пытаются ее разорвать. Некоторые разгрызают ее зубами, другие используют длинные ногти или, на крайний случай, ножницы.

Однако, оказывается, согласно автору ролика, нужно просто взять пальцами обертку (там, где она плотно прилегает к палочке) и начать крутить ее, даже расшатывать. При крепком захвате она ослабится настолько, что можно будет без труда освободить лакомство.

Впрочем, лучше посмотреть, как это делает мужчина на видео:

[info_b]Отметим, что на многих чупа-чупсах нет ленточки, как на видео. Однако она и не нужна. Взяться нужно за саму обертку — и тогда все получится. [/info_b]

Пользователи оставили сотни комментариев под видео.

”??Мне 37, и я с ним зубами!!!!”, — поделился один из коментаторов.

“Капец, а мы с зубами и ножами, а это так просто?”, — отметил другой.

“У меня куча эмоций постоянно при открытии чупа-чупса . И эти эмоции вообще не положительные, всегда хочется обратиться к производителю”, — рассказал третий.

“Обувь бы так делали, как чупа-чупсы запечатывают”, — пошутил еще один.

Некоторые не поверили, что таким способом действительно можно легко открыть лакомство. Кто-то подчеркнул, что срабатывает он не всегда, потому что иногда “много клея”.

Зачем на ситечке нужно ушко? Эта скрытая функция шокировала многих