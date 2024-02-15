ГАИ Минска предложила водителям новую платную услугу. Кому понадобится?

Опубликовано: 15.02.2024 08:17 , Обновлено: 15.02.2024

Столичная Госавтоинспекция сообщила о новой платной услуге, которая станет доступна на следующей неделе в филиале межрайонного экзаменационного отделения ГАИ ГУВД Мингорисполкома. С 20 февраля там можно будет за деньги заблаговременно записаться на прием для обмена водительского удостоверения.

Для предварительной записи на эту административную процедуру достаточно будет в рабочее время (по графику подразделения, указанному на официальном сайте) позвонить по следующему номеру телефона:

[info_b]8 017 239 30 47.[/info_b]

Оплатить услугу можно непосредственно в отделении банка, которое расположено там же, на первом этаже здания УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Обойдётся предварительная запись в 15 рублей (не считая госпошлины за саму административную процедуру, которая оплачивается отдельно).

Ранее Телеграф сообщил, что в Минской областной Госавтоинспекции рассказали, кого из белорусских водителей уже успели оштрафовать на основании данных, полученных с камер наружного видеонаблюдения, установленных на АЗС. По словам инспекторов, уже заработавшая республиканская система мониторинга общественной безопасности оказывает ГАИ “большую помощь” в профилактике некоторых правонарушений.

В милиции показали, кого из белорусских водителей уже ловят видеокамеры на заправках