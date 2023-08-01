Что сделать, чтобы масло не брызгало при жарке? Положите на сковороду это
Большинство продуктов мы жарим на масле, которое часто брызгает на плиту, стены или пол. После этого вокруг остаются жирные и трудно выводимые пятна. В худшем случае оно попадает на кожу, что может привести к ожогам. Мы нашли простой способ, как навсегда распрощаться с брызгами масла.
При приготовлении еды масло для жарки играет одну из ключевых ролей. Его выбор зависит как от индивидуальных предпочтений, так и от вида обжариваемых продуктов. Количество масла также имеет значение, поэтому перебарщивать с ним не стоит.
При жарке практически у всех возникает проблема — когда сковорода разогрета, масло под воздействием жара начинает разбрызгиваться. И чаще всего это происходит, когда на посуде есть капельки воды.
Чтобы избежать этого, на поверхность чистой сковороды нужно насыпать и втереть небольшое количество мелкой соли. Под ее воздействием образуется микроскопический защитный слой. В результате масло больше никогда не будет разбрызгиваться, и вы получите уже практически посоленное блюдо.
Как очистить сковороду, если еда прилипла
Часто случается, что жареные продукты сильно прилипают к сковороде. В конце процесса жарки оказывается, что сковорода пригорела и не поддается никакой очистке.
Однако не обязательно сразу выбрасывать сковороду в мусорное ведро, поскольку от пригоревшей пищи вас избавит пищевая сода. Достаточно посыпать ее на поверхность, а затем втереть круговыми движениями грубой губки. Чистка должна занять не более минуты.
Затем намочите губку и потрите ею сковороду еще минуту. Содовая суспензия удалит все загрязнения.
При регулярной очистке ваша сковорода долгое время будет идеально гладкой.
Куда выливать масло после жарки?
Кстати, а что вы делаете с остатками растительного масла после жарки? Многие просто выливают его в раковину. Но это большая ошибка, за которую можно дорого заплатить. Есть более безопасный способ избавиться от жира.
Куда выливать масло после жарки? Сделайте это — и забудете о забитых трубах