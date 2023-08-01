Что сделать, чтобы масло не брызгало при жарке? Положите на сковороду это

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Опубликовано: 01.08.2023 11:31 , Обновлено: 17.08.2023

Большинство продуктов мы жарим на масле, которое часто брызгает на плиту, стены или пол. После этого вокруг остаются жирные и трудно выводимые пятна. В худшем случае оно попадает на кожу, что может привести к ожогам. Мы нашли простой способ, как навсегда распрощаться с брызгами масла.

При приготовлении еды масло для жарки играет одну из ключевых ролей. Его выбор зависит как от индивидуальных предпочтений, так и от вида обжариваемых продуктов. Количество масла также имеет значение, поэтому перебарщивать с ним не стоит.

При жарке практически у всех возникает проблема — когда сковорода разогрета, масло под воздействием жара начинает разбрызгиваться. И чаще всего это происходит, когда на посуде есть капельки воды.

Чтобы избежать этого, на поверхность чистой сковороды нужно насыпать и втереть небольшое количество мелкой соли. Под ее воздействием образуется микроскопический защитный слой. В результате масло больше никогда не будет разбрызгиваться, и вы получите уже практически посоленное блюдо.

Как очистить сковороду, если еда прилипла

Часто случается, что жареные продукты сильно прилипают к сковороде. В конце процесса жарки оказывается, что сковорода пригорела и не поддается никакой очистке.

Однако не обязательно сразу выбрасывать сковороду в мусорное ведро, поскольку от пригоревшей пищи вас избавит пищевая сода. Достаточно посыпать ее на поверхность, а затем втереть круговыми движениями грубой губки. Чистка должна занять не более минуты.

Затем намочите губку и потрите ею сковороду еще минуту. Содовая суспензия удалит все загрязнения.

При регулярной очистке ваша сковорода долгое время будет идеально гладкой.

Куда выливать масло после жарки?

Кстати, а что вы делаете с остатками растительного масла после жарки? Многие просто выливают его в раковину. Но это большая ошибка, за которую можно дорого заплатить. Есть более безопасный способ избавиться от жира.

Куда выливать масло после жарки? Сделайте это — и забудете о забитых трубах