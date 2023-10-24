Замените ароматизатор воздуха этой дешевой смесью. Как легко приготовить в домашних условиях?

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Опубликовано: 24.10.2023 11:16 , Обновлено: 24.10.2023

Каждый человек любит, чтобы в его доме хорошо пахло. Однако магазинные ароматизаторы воздуха или стоят довольно дорого, или пахнут слишком химозно, или вообще не справляются со своей задачей. Поэтому лучшим решением будет приготовить домашнее средство, которое не только устранит неприятные запахи, но и наполнит дом уникальным ароматом. Это не потребует особых усилий, но позволит вам больше никогда не покупать освежители воздуха или ароматизаторы в магазине.

Как придать дому приятный запах?

Есть очень простая и эффективная идея для домашнего освежителя воздуха, который сотворит чудеса в вашем доме.

Насыпьте в открытую емкость, например, в миску, примерно половину объема крупной соли, измельчите и добавьте лавровые листья, сок одного из цитрусовых по вашему выбору и натрите кожуру. Это может быть, например, лимон или апельсин.

Следующий, возможно, шокирующий шаг — добавьте… спирта. Нужно примерно 3 столовых ложки. Вопреки ожиданиям, такое добавление не вызовет неприятного запаха, а, наоборот, поможет активизировать аромат лаврового листа. Перемешайте смесь и поставьте ее в нужное место.

[info_b]Вы можете изменить рецепт в соответствии со своими предпочтениями. Также стоит попробовать добавить различные травы, которые станут источником интенсивного аромата в освежителе воздуха.[/info_b]

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Домашнее средство от вони

А если вы, например, готовили что-то на кухне (например, жарили рыбу или сало), аромат распространился по всему дому и его никак не выветрить, приготовьте еще один нехитрый освежитель воздуха.

Просто налейте в кастрюлю холодной воды, добавьте в нее цитрусовые, например лимоны или апельсины, и специи по вашему выбору. Здесь хорошо сработают различные пряности, такие как гвоздика, розмарин или палочки корицы.

Затем вскипятите смесь, и от неприятных кухонных запахов не останется и следа. Вместо этого по дому будет витать прекрасный цитрусовый аромат.

Как избавиться от неприятных запахов в шкафу?

В очередной раз вы обнаружили, что достаете из шкафа чистую одежду, а ее запах оставляет желать лучшего? В магазинах можно найти множество готовых ароматических пакетов, но они насыщены химикатами и не всегда оказываются эффективными.

Устранить неприятный запах в гардеробе поможет стирка одежды и использование освежителя для гардероба.

Вы можете легко сделать его сами в домашних условиях: для этого достаточно иметь пакет и лаванду или другие любимые ароматические травы. Просто повесьте или положите освежитель воздуха в шкаф, и вскоре ваша одежда снова будет благоухать.

Осенний освежитель воздуха

Для осенне-зимнего сезона также прекрасно подойдут цитрусовые, особенно апельсиновые корки, оставленные на теплом радиаторе. Они создадут приятный освежающий аромат, распространяющийся по всей комнате. Для еще большего аромата стоит воткнуть в них несколько гвоздичек, это сделает их аромат намного приятнее. После такого сочетания ваша квартира погрузит всех в удивительную осенне-зимнюю ауру.

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Кроме того, вы можете приготовить вкуснейший ароматизатор из сосновых шишек. Ранее Телеграф писал, как это сделать.

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