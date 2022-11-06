Зачем вешать использованный пакетик чая на батарею? Попробуйте этот трюк и не пожалеете

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 06.11.2022 17:41 , Обновлено: 14.09.2023

Использованный чайный пакетик (иногда даже дважды и трижды) даже у самых прижимистых белорусов дальше отправляется в мусорное ведро. Но мы вам предлагаем не торопиться. Попробуйте повесить его на радиатор или ручку двери. Звучит странно, но эффект вас поразит. Этот трюк особенно стоит использовать зимой.

Оказывается, у использованного чайного пакетика есть много неожиданных применений. Возможно, наиболее известным является применение его в качестве припарки для усталых или опухших глаз. Мгновенно приносит облегчение и возвращает свежесть. Вы можете получить еще лучший эффект, если поместите его перед этим на некоторое время в холодильник. Такой холодный компресс иногда просто как спасение.

Но сейчас мы о другом трюке. Идея, чтобы повесить чайный пакетик натоучке вдкои или на батарее отопления не лишена смысла. Если вы пропитаете его своими любимыми эфирными маслами, он будет действовать как естественный освежитель воздуха.

Запах будет выделяться каждый раз, когда вы открываете и закрываете дверь. Он будет работать еще лучше, если его поместить на радиатор. Тепло усилит приятный аромат. Просто, дешево и в духе жизни с нулевыми отходами.

Чайный пакетик, висящий на батарее отопления или дверной ручке, может выглядеть не слишком эстетично, зато прекрасно пахнет. Стоит такой освежитель буквально копейки.

Ранее Телеграф сообщил, что многие люди ответят, что самый полезный чай — это зеленый. Однако оказывается, что и черный чай пить важно и нужно. Ведь ученые выяснили, что он продлевает жизнь.

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