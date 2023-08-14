Зачем втирать соду в кожу? Избавит и от большой проблемы, и от лишних трат

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Опубликовано: 14.08.2023 11:44 , Обновлено: 05.09.2023

Пищевая сода — универсальный продукт. С ее помощью мы можем помыть посуду, раковину, обувь, раковину и еще много чего. Оказывается, она также прекрасно заменит продукт, которым ежедневно пользуются практически все. Благодаря соде вы можете не только избавится от хлопотной проблемы, но и сэкономить.

Оказывается, сода прекрасно работает в качестве антиперспиранта. Она обладает абсорбирующим эффектом, поэтому легко впитывает излишнюю влагу. Кроме того, она обладает антибактериальными свойствами, то есть препятствует размножению бактерий.

Таким образом, именно с помощью пищевой соды мы можем избавиться от проблемы мокрых пятен на одежде, а также от неприятных запахов, которые часто влияют на наш комфорт — как физический, так и душевный.

Большой плюс, что пищевая сода обычно есть в каждом доме, а если ее нет, то ее можно купить в магазине за сущие копейки. По сравнению с ценой дезодорантов это действительно большая разница.

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Как использовать соду вместо антиперспиранта?

Как же нанести соду на те места, где мы больше всего потеем? Нет необходимости готовить специальные смеси. Даже не нужно пачкать миску или ложку.

Сначала вымойте подмышки и другие места, которые хотите обработать пищевой содой. Затем намочите руки и насыпьте на них немного пищевой соды. Потрите руки вместе, пока из соды и воды не образуется паста. Далее следует нанести ее на кожу и втирать до полного впитывания. Когда кожа высохнет, можно одеваться.

Надо сказать, что это, пожалуй, самый простой способ приготовления такого самодельного дезодоранта. Никакой утвари, никаких рецептов. Единственное, чего следует опасаться, — это раздражения. Это связано с тем, что сода может воздействовать на склонную к ним кожу. Поэтому стоит протестировать средство на небольшом участке, и если вы почувствуете жжение, вымойте подмышки.

Кстати, еще в пищевой соде можно замочить ноги. Это очень дешевый и очень эффективный способ борьбы со многими недугами. и. Вы можете легко выполнить эту процедуру, не выходя из собственного дома, одновременно смотря телевизор или читая книгу. Эффект от такой содовой ванночки для ног вас приятно удивит.

Новость Телеграф

А как правильно пользоваться дезодорантом, чтобы не потеть?

Отметим, что дезодорант не всегда помогает избавиться от проблемы и защищает от неприятных запахов. Причиной может быть то, что вы просто неправильно им пользуетесь. Почитайте про 5 ошибок, которые нужно исправить.

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