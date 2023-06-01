90% людей допускают эти ошибки. Как правильно пользоваться дезодорантом, чтобы не потеть?

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Опубликовано: 01.06.2023 16:02 , Обновлено: 01.06.2023

Летом многие люди очень быстро потеют. И не всегда дезодорант помогает избавиться от проблемы и защищает от неприятных запахов. Причиной может быть то, что вы просто неправильно им пользуетесь. Вот 5 ошибок, которые нужно исправить.

Почему мы потеем летом?

На самом деле тело не хочет раздражать вас потом, а просто хочет сделать для вас что-то полезное, мягко охладив вашу кожу.

Сильный запах появляется только тогда, когда бактерии на коже расщепляют пот на отдельные строительные блоки. Дезодорант поможет вам избавится от проблемы, только если вы не будете совершать ошибки при его применении.

Не пользуйтесь дезодорантом по утрам

Как? Дезодорантом нужно пользоваться не утром? А когда? Удивительный ответ: вечером. Применение дезодоранта или антиперспиранта перед сном снижает выработку пота в течение дня.

Не наносите дезодорант на влажную кожу

Предварительно натрите все насухо: влажная кожа не сможет так хорошо впитать составляющие дезодоранта.

Не используйте дезодорант сразу после бритья

После бритья стоит немного подождать с дезодорантом. Таким образом можно избежать любых прыщиков, покраснений и надоедливого зуда.

Не одевайтесь слишком рано

Время ожидания в десять минут было бы идеальным. Распылите/нанесите, наберитесь терпения и только потом надевайте одежду. Ведь так можно избавить себя от белых пятен на одежде.

Не наносите дезодорант на потные подмышки

Печально, но факт: дезодорант работает только профилактически. Как только пот образовался, уже слишком поздно наносить его еще раз. Нейтральный запах будет потерян.

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Пользуетесь антиперспирантом по утрам? Вот почему стоит наносить его вечером!