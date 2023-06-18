Как избавиться от запаха пота на одежде и в обуви? Нашли 3 домашних способа

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Опубликовано: 18.06.2023 15:09 , Обновлено: 12.09.2023

Потоотделение – это вполне нормальная реакция организма, однако запах пота может испортить настроение вашим близким и рядом находящимся людям. Нашли 4 способа, как вывести запах пота с одежды не прибегая к сложной химии.

В первом случае нам пригодится вездесущая пищевая сода. Это средство, которое быстро поглощает любые запахи. Просто смешайте две столовые ложки пищевой соды с водой, чтобы получилась густая паста. Затем нанесите его на нужные участки одежды, и оставьте не более чем на 1 час. По истечении этого времени прополощите ткань в чистой воде, а в завершение постирайте в стиральной машине как обычно. Этот способ также нейтрализует неприятный запах обуви, если вечером положить в нее это средство.

Также можно использовать марсельское мыло – натуральное и экологическое средство , содержащий в своем составе оливковое масло.

[info_b]Марсельское мыло — традиционное французское мыло ручного производства из Марселя, которое изготавливается при помощи омыления смеси растительных масел в основном с помощью соды. Такое мыло обладает хорошей очищающей способностью, может использоваться для личной гигиены> [/info_b]

Просто вотрите его в пропитанную ткань и оставьте примерно на 30 минут, затем смойте водой. Затем нужно постирать одежду в стиральной машине, и уж тогда неприятный запах точно исчезнет. Стоит добавить, что марсельское мыло обладает смягчающими свойствами.

Не менее эффективным средством, которое избавит от запаха пота, является жидкость для мытья посуды . Этот продукт рекомендуется для деликатной и яркой одежды, подверженной обесцвечиванию. Для приготовления понадобится всего 1 столовая ложка жидкости для мытья посуды и 1 литр теплой воды, в которую следует погрузить вонючую одежду на полчаса. Затем просто промойте их в воде и дайте им высохнуть.

Откуда берется неприятный запах? Тут все просто. Железы в подмышечных впадинах выделяют белки которые привлекают бактерии, вызывающие неприятный запах. А вот какую ошибку допускают почти все белорусы, применяя дезодоранты, почитайте ниже по ссылке:

90% людей допускают эти ошибки. Как правильно пользоваться дезодорантом, чтобы не потеть?