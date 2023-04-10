Как надолго убрать пыль с мебели? Поможет одно косметическое средство

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Опубликовано: 10.04.2023 10:29 , Обновлено: 12.09.2023

Ежедневное вытирание пыли с мебели — неприятное занятие. Достаточно одного-двух дней, чтобы она снова начала оседать. К счастью, есть хитрости, благодаря которым вы дольше будете наслаждаться чистотой в своем доме. Например, поможет популярное косметическое средство, которое, возможно, уже есть у вас дома.

Как избавиться от пыли на мебели? Сбрызните ее этим косметическим средством

У многих женщин дома есть лак для волос, который они время от времени используют, чтобы поправить прическу. Оказывается, это средство может помочь и при уборке. Он обладает антистатическим эффектом, поэтому если вы распылите его на мебель, пыль и грязь не будут оседать на ней некоторое время.

Сначала протрите пыль с мебели сухой или влажной тряпкой. Затем можете протереть ее небольшим количеством глицерина, смешанного с водой (5 капель на пол-литра воды).

После этого нанесите тонкий слой лака для волос на мебель. Убедитесь, что вы делаете это равномерно и распыляете лак с правильного расстояния (т.е. не слишком близко к мебели, чтобы на поверхности не образовались некрасивые комки).

Кстати, частота применения метода зависит от цвета мебели:

мебель светлых тонов — распыляйте лак один раз в две-три недели;

темная мебель — сбрызгивайте лаком один или два раза в неделю.

Не забывайте время от времени тщательно очищать мебель от остатков лака для волос, чтобы косметика не повлияла на ее эстетику и внешний вид.

Как убрать пыль с помощью кондиционера для белья?

Еще один продукт с антистатическими свойствами — кондиционер для белья . Подобно лаку для волос, это средство заставит пыль начать оседать на вашей мебели гораздо позже.