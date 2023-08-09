У резиновых перчаток есть 2 неожиданные функции. Посмотрите, где еще полезны

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 09.08.2023 09:50 , Обновлено: 24.10.2023

У каждого из нас дома, наверное, найдется пара резиновых перчаток. Обычно мы надеваем их для мытья посуды, уборки помещений и прополки грядок. Но не все знают, что их можно использовать и по-другому, что значительно облегчит решение довольно сложных бытовых вопросов. Мало кто знает, что у резиновых перчаток есть, как минимум, 2 скрытые функции.

Открыть банку

Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда нужно открыть банку, или даже просто бутылку, а крышка все никак не поддается. Чаще всего проблемы связаны с недостатком трения. Чтобы увеличить его, многие пытаются открутить крышку через полотенце. Однако это может быть довольно неудобно и не всегда работает так хорошо, как мы предполагали.

Вместо этого наденьте на руки резиновые перчатки и крепко возьмитесь за крышку. Благодаря материалу, из которого они изготовлены, вы сможете без особого труда открыть банку или бутылку.

Кстати, если вдруг у вас не будет перчаток, а крышку отвинтить нужно, попробуйте следующие простые способы:

Как легко открыть банку с винтовой крышкой? Сила не понадобится

Убрать шерсть кошек и собак

Многие владельцы кошек и собак жалуются на то, что шерсть их питомцев прилипает к мебели. Одним из мест, с которых сложнее всего удалить шерсть, является диван. Обычно мы чистим его очень долго, а на его поверхности все равно остаются отдельные волоски.

Вместо того чтобы тратить время и силы, попробуйте воспользоваться проверенным приемом, который поможет сделать это быстрее и качественнее.

Просто наденьте резиновые перчатки и смочите их в теплой воде. Затем протрите диван. При этом совсем не обязательно сильно нажимать на ткань. Уже через мгновение вы увидите, что шерсть, собравшаяся на мебели, прилипнет к вашей руке.

[info_b]Шерсть можно убрать и просто мокрыми руками. Однако перчатки защитят их от грязи. [/info_b]

Ранее Телеграф писал, как почистить пятна на диване крышкой от кастрюли.

Как почистить пятна на диване крышкой от кастрюли? Нашли невероятно простой способ