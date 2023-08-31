Как легко разгладить шторы без утюга? Сделайте одну вещь сразу после стирки

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Опубликовано: 31.08.2023 10:41 , Обновлено: 05.09.2023

Мало кто любит утюжить, особенно если речь идет о шторах или тюли. Однако скомканная ткань выглядит некрасиво, и с этим в любом случае нужно что-то делать. Вот тут на помощь придет гениальный прием, который используют немногие. Понадобится всего одно косметическое средство, которое, возможно, уже есть у вас дома.

Как стирать шторы, чтобы их не утюжить (почти)?

То, как именно вы стираете шторы, влияет на то, придется ли их утюжить. Способ стирки тканей без глажки оказался интернет-хитом. Как это сделать?

Аккуратно сложите шторы и положите их в наволочку. Бросьте ее в стиральную машину (она должна быть заполнена только на 1/3, иначе ткань не отстирается как следует). Установите режим деликатной стирки и скорость отжима на 400 об/мин.

После стирки шторы освежаться, но на них не будет такого количества складок, как при традиционной чистке.

Теперь можно приступить к трюку, который поможет полностью разгладить шторы без утюга.

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Как быстро разгладить шторы?

Все, что вам нужно сделать — это повесить мокрые шторы на карниз сразу же после окончания стирки. Их собственный вес потянет ткань вниз, и складки начнут расправляться.

Чтобы еще больше усилить эффект, сбрызните всю штору лаком для волос. Делайте это с расстояния 20 см, чтобы не оставить некрасивых пятен.

Дело в том, что спрей сохранит ваши шторы прямыми и создаст на их поверхности защитный слой, который не позволит пыли и грязи оседать на них в течение длительного времени.

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