Зачем на тележке для покупок нужна такая петля? Вот как ее использовать

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 13.09.2023 11:57 , Обновлено: 13.09.2023

Когда мы отправляемся за покупками, нам всегда хочется сделать это максимально комфортно и эффективно. Именно поэтому на тележках в магазине часто можно увидеть различные дополнительные элементы для удобства. И вы наверняка замечали странную металлическую петлю на тележке — у нее также есть особое назначение. Рассказываем, зачем она нужна на самом деле. А какие еще полезные функции есть у тележки?

Тележка для покупок — это американское изобретение, которое делает поход в магазин гораздо более удобным. Ее создал Сильван Голдман, владелец сети гипермаркетов в Оклахома-Сити (США). Он хотел, чтобы его покупателям не приходилось таскать тяжелые продукты по всему магазину. Изобретение в итоге оказалось удачным, и теперь его можно встретить в любой стране мира.

[info_b]Кстати, тележки стали популярны не сразу, так как женщины не хотели возить нечто напоминавшее детскую коляску, а мужчины боялись показаться недостаточно мужественными. Тогда Голдман нанял людей, которые специально приходили в его магазины и демонстративно пользовались тележками.[/info_b]

Зачем в разделочной доске нужно отверстие? Оказывается, это не просто ручка

Польза петли на тележке для покупок

Когда мы делаем покупки, в тележке оказывается множество различных товаров. Часто у нее нет дополнительных отделений, которые помогли бы нам организовать ее пространство и отделить некоторые продукты, которые мы не хотим класть рядом друг с другом. Это могут быть, например, яйца, которые легко давятся, или свежее мясо, которое нежелательно класть рядом с овощами.

Именно петля на тележке и помогает нам организовать пространство. На дно мы кладем самые тяжелые покупки и те, что упакованы в твердую упаковку, которая не повредится. А вот на петлю можно повесить пакет, сумку или сетку и поместить в нее хрупкие товары, которые могут раздавить другие, гораздо более тяжелые, пишет Onet.

В свою очередь в издании Chip.de со ссылкой на представителей производителя тележек утверждают, что петля изначально предназначена вообще не для этого. Там объяснили, что когда тележки ставят на место, то опускаемая часть (которая выполняет функцию детского сиденья) может зацепиться за другую тележку, таки образом блокируя обе. Но благодаря петле это не происходит. Она как бы упирается в следующую тележку и автоматически закрывает откидную часть.

Эта скрытая функция есть у многих сушилок для белья. Как найти?

А зачем нужна подставка возле колес?

Иногда можно встретить тележки с дополнительной металлической полкой между задними колесами. Многие люди ставят на нее своих детей и таким образом передвигаются по магазину. Это определенно небезопасно и соответствует использованию по назначению.

Первоначальное назначение этой полки совершенно иное — ее нужно использовать для перевозки напитков и тяжелых упаковок, например, молока. Таким образом, вы не займете место в корзине и не повредите другие продукты.

Фото Dompelenpomyslow.pl и Genialne.pl

Этот «тайный» элемент есть почти у всех морозильников. Вот почему его нужно использовать раз в 3 месяца