Этот "тайный" элемент есть почти у всех морозильников. Вот почему его нужно использовать раз в 3 месяца

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Опубликовано: 30.08.2023 10:48 , Обновлено: 11.09.2023

Практически у каждой морозильной камеры снизу есть деталь — она не является декоративной, а имеет важное значение для правильной работы бытовой техники. Этот элемент может быть скрыт, поэтому многие люди либо не знают, либо просто забывают о нем. Рассказываем, что это за "тайная" деталь и почему ее обязательно нужно периодически использовать.

Присмотритесь: у вашей морозильной камеры снизу может быть специальный клапан или воронка. Где он расположен и как выглядит, зависит от модели холодильника, поэтому вы можете поискать его самостоятельно или посмотреть эту информацию в инструкции.

Иногда этот элемент спрятан или закрыт, поэтому, чтобы его найти и открыть, нужно полностью убрать нижний ящик.

Вот как это может выглядеть:

Фото: genialne.pl

На самом деле это деталь необходима при разморозке морозильника. Именно через клапан или воронку должна сливаться лишняя вода. Поэтому, когда вы начнете размораживание, его нужно открыть или вытащить.

Кстати, если в вашем морозильнике снизу находится просто воронка, то, возможно, к прибору шла специальная лопатка:

Как правильно разморозить морозильник?

[info_b]Стоит помнить: морозильник морозильнику рознь. Во многих современных приборах есть функция “No Frost”, поэтому такую технику не нужно размораживать самостоятельно.[/info_b]

Чтобы разморозить морозильную камеру, сначала освободите все полки, откройте дверцу, а затем отключите прибор от сети, чтобы он перестал работать.

Затем откройте клапан снизу или подставьте к воронке специальную лопатку.

Далее нужно поместить под этот элементу какую-нибудь емкость. Это может быть миска, контейнер или даже противень. Но в любом случае стоит подстелить полотенце, чтобы излишки воды не залили пол в комнате.

Фото: capiton-mebel.ru

Когда весь лед растает, вымойте внутреннюю поверхность морозильной камеры и верните ящики на место. После того как все высохнет, включите прибор в сеть.

Эксперты советуют делать это не реже одного раза в три месяца.

Зачем вообще размораживать морозильник?

Морозильные камеры, очищенные ото льда, потребляют меньше электроэнергии и гораздо реже выходят из строя, пишет Genialne.

Кроме того, в чистом приборе продукты портятся гораздо меньше и получаются гораздо вкуснее.

Если вы давно не размораживали холодильник, это знак, что пора задуматься об этом.

Скрытая функция есть даже у унитазов

Кстати, ранее Телеграф писал, что даже в унитазах может быть спрятан секретный механизм. Именно он значительно облегчит одну из проблем.

Эта скрытая функция есть у многих унитазов. Зачем нужна?