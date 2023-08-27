Зачем лить в стиральную машину пиво? Этот способ изобрели ещё до появления стиральных машин

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 27.08.2023 14:17 , Обновлено: 05.09.2023

Полки магазинов бытовой химии прогибаются под средствами, "специально" предназначенными для стирки. И они весьма неплохо справляются со своими обязанностями. Правда и цена на них часто не низкая. Однако, некоторые из них можно заменить... пивом. Это как?

В случае, если одежда потеряла цвет, проще говоря выцвела, добавьте до стирки пиво. Хоть это и звучит абсурдно, но этот трюк использовали очень давно, ещё до изобретения стиральных машин.

Все, что вам нужно сделать, это бросить грязную одежду в миску, а затем залить ее банкой пива и литром теплой воды. Оставьте их так на час, а по истечении этого времени бросьте в стиральную машину и постирайте как обычно. Запах алкоголя не будет чувствоваться, не волнуйтесь.

Новость Телеграф

Можно ли заменить пиво на любой другой алкоголь? Нет, потому что именно этот напиток обладает затемняющими свойствами. Используйте их как на черных, так и на цветных тканях, чтобы придать насыщенности краскам на вашей одежде. Повторяйте обработку каждые два месяца, и ваша одежда будет долго выглядеть хорошо.

Впрочем, вы можете налить пива прямо в стиральную машину! Например, вы можете попробовать добавить немного пива в отделение для ополаскивателя во время стирки постельного белья. Если древние старушки были правы, пивные пары, исходящие от ваших простыней, должны убаюкать вас и погрузить в страну грез, оставив вас полностью отдохнувшими на следующее утро (в отличие от некоторых других ночей, в которых было пиво). Именно так делали в борьбе с бессонницей столетия назад.

Не устанавливаете в стиральной машине температуру 20°C? Исследование Proctor & Gamble показало, почему стоит попробовать

Пиво в хозяйстве - это не шутка!

Если вы думаете, что лить пиво куда-то кроме как в себя, это странно, то вы ошибаетесь. История напитка начинается задолго до нашей эры. И поверьте, люди перепробовали с ним все, что только можно на протяжении тысячелетий потребления. Ведь первые упоминания о пиве встречаются в древнеегипетских и древнемесопотамских текстах. В древности пиво было важным пищевым продуктом, так как содержало много питательных веществ и было менее опасно для здоровья, чем сырая вода, в которой на жаре могли развиться всяческие бактерии.

В средние века пиво стало одним из основных напитков в Европе. В Германии, например, пиво было настолько популярным, что его производство было строго регулируемым государством. В этот период появились различные сорта пива, каждый из которых имел свой уникальный вкус и аромат.

В 19 веке производство пива стало промышленным. Были изобретены новые технологии производства, которые позволили сделать пиво доступным для всех слоев населения. В настоящее время пиво является одним из самых распространенных алкогольных напитков в мире.

Пиво стало неотъемлемой частью нашей жизни, и его разнообразие и качество продолжает удивлять нас. В том числе непривычными способами применения.

Ранее Телеграф писал, что белорусские власти решили ввести очередные ограничения на продажу пива, а также слабоалкогольных напитков, в которых доля этилового спирта не превышает 7 процентов. Новый запрет будет касаться пластиковой тары объемом свыше 1,5 литра.

Когда из белорусских магазинов пропадут «двушки» пива? Совмин выпустил постановление