Когда из белорусских магазинов пропадут «двушки» пива? Совмин выпустил постановление

Опубликовано: 10.03.2023 11:48 , Обновлено: 10.03.2023

Белорусские власти решили ввести очередные ограничения на продажу пива, а также слабоалкогольных напитков, в которых доля этилового спирта не превышает 7 процентов. Новый запрет будет касаться пластиковой тары объемом свыше 1,5 литра.

Продавать пиво и слабоалкогольные напитки в ПЭТ-таре свыше 1,5 литра будет запрещено с 1 января 2025 года. Соответствующие изменения в законодательство были внесены постановлением Совмина от 7 марта 2023 года, опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Однако то не означает, что “двушки” пива исчезнут с полок белорусских магазинов одномоментно 1 января 2025 года. Постановление Совмина позволяет предпринимателям и торговым сетям продавать слабоалкогольные напитки в пластиковой таре “запрещенных” объемов вплоть до истечения срока годности.

Как ранее сообщал Телеграф, еще в 2021 году Минприроды Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект о запрете продажи пива и слабоалкогольных напитков в таре объемом больше одного литра. По мнению чиновников, это “снизит образование отходов из пластика и как следствие окажет положительную динамику негативного воздействия от выбросов в атмосферную среду”.