Зачем добавлять в шампунь соду? Трихологи назвали 3 проблемы волос, которые поможет решить этот трюк

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 22.01.2025 13:48 , Обновлено: 23.01.2025

Каждый, кто пытается решить проблемы своих волос, полагает, что для этого обязательно придётся знатно потрясти кошелёк. Однако когда дело касается тонких и быстро пачкающихся волос, может статься, что будет достаточно ограничиться небольшим "апгрейдом" шампуня - содой. Этот народный трюк одобряют многие трихологи. Telegraf.news разобрался, как он работает и кому точно подойдёт.

Несмотря на широкий ассортимент уходовых средств за волосами в магазинах многие по-прежнему отдают предпочтение домашним методам. Домашний уход натурален, как правило, не обременителен для кошелька и нередко решает проблемы волос не хуже покупных средств. В числе народных способов ухода за волосами и простой трюк с добавлением соды в шампунь. Зачем это делать и как это поможет волосам?

Зачем добавлять соду в шампунь?

Среди проблем, с которыми сталкивается большинство в уходе за волосами, — их тусклый вид и быстрая утрата свежести.

Сода - как раз то средство, которое может помочь. Просто смешайте в ладони ваш шампунь с одной столовой ложкой пищевой соды перед мытьём головы. Нанесите смесь на мокрые волосы, равномерно распределив по всей длине, после чего смойте водой.

Если вы обычно моете волосы с шампунем в 2 этапа, то стоит добавлять соду на каждом из них.

Сода эффективно расщепляет жир, из-за которого волосы и выглядят грязными.

“Шампунь в сочетании с содой отлично удаляет загрязнения, подсушивает и позволяет реже мыть голову”, - рассказала дерматовенеролог Татьяна Гончарова на сайте трихологической клиники “Докто Волос”.

Кроме этого, сода обеспечивает мягкий пилинг кожи головы, деликатно удаляя ороговевшие клетки эпидермиса. Это, в свою очередь, усиливает кровообращение и способствует росту волос.

Такой способ хорошо подходит для тонких и лишённых объёма волос . Сода очищает волосы и делает волосы более лёгкими и воздушными.

Добавление соды в шампунь на регулярной основе также может поспособствовать лечению перхоти . Она оказывает подсушивающий эффект и снижает выработку кожного сала. Как результат, перхоть и зуд проходят, а частота мытья головы сокращается .

Новость Телеграф

Кому не стоит добавлять соду в шампунь?

Однако стоит понимать, что сода - не панацея в решении всех проблем волос. Кроме того, в некоторых случаях её использование может оказать нежелательный эффект.

Так, обладателям сухих волос и кожи стоит использовать соду и шампунь с осторожностью. Помните, что такая смесь создает щелочную среду, и в случае если липидный слой слаб, это может только спровоцировать еще большее раздражение и воспаление кожи головы.

Также стоит избегать использования соды на окрашенных волосах . Гидрокарбонат натрия способствует выцветанию тёмных оттенков, а блонд делает жёлтым. Однако если окрашивание было неудачным, то шампунь с содой поспособствует смывке без риска для волос.

Стоит избегать соды при появлении аллергии на неё. Во избежание нежелательных реакций. Эксперты призывают при использовании любых средств сначала протестировать их на отдельном участке кожи. Например, на запястье или за ухом.

Способ не подойдёт тем, кто страдает от сухой себореи, эрозии и сухости кожи. Избегать его следует и при наличии заболеваний повреждения волосистой части головы (псориазе, экземе и др.).

Так, например, трихолог Полина Сабирова в TikTok достаточно критично смотрит на использование такого метода. Вот как она объясняла его действенность в TikTok.

https://www.tiktok.com/@etatarisss/video/7462304903977782534?_r=1&_t=ZM-8tIYdNL6Cik

В то же время дерматовенеролог Татьяна Гончарова считает, что метод имеет право на жизнь и его эффективность может быть индивидуальна.

“Шампунь с содой стоит протестировать всем, кто хочет придать волосам объем и снизить жирность локонов, чтобы дольше сохранять их свежесть. Никакого утяжеления, токсичного влияния и риска передозировки. Но учтите, что окончательное решение о том, подходит вам такой состав или нет, стоит принимать после нескольких процедур”, - рассказала эксперт.

Чтобы не ломались, не жирнели и хорошо росли – эти советы помогут сохранить волосы зимой

Как часто можно мыть голову содой?

Излишне увлекаться добавлением соды в шампунь, по мнению трихологов, не стоит. Для получения должного эффекта достаточно применять метод 2 раза в месяц. Максимум - 2 раз в неделю.

Если вы заметили, что волосы начали утрачивать свежесть быстрее, то следует помыть голову шампунем без соды. Это сохранит липидный слой и при этом не будет способствовать чрезмерной активности сальных желез. На постоянной основе использовать соду тоже не стоит. Эксперты рекомендуют мыть голову таким методом курсами: первые 2 недели с содой, затем месячный перерыв. Далее практику можно повторить.

Что ещё следует учесть при мытье волос с содой?

Выбирая, с чем смешивать соду, отдавайте предпочтения простым шампуням с натуральным составом , без силиконов, парабенов и других агрессивных компонентов. Подойдут деликатные и даже детские шампуни.

, без силиконов, парабенов и других агрессивных компонентов. Подойдут деликатные и даже детские шампуни. Добавлять соду в бутылку сразу нельзя . При долгом контакте сода вступит в реакцию с шампунем, и это может не только не дать нужного эффекта, но и спровоцировать нежелательные химические реакции. Каждый раз смешивайте соду с шампунем перед непосредственным применением.

. При долгом контакте сода вступит в реакцию с шампунем, и это может не только не дать нужного эффекта, но и спровоцировать нежелательные химические реакции. Каждый раз смешивайте соду с шампунем перед непосредственным применением. Тщательно прополаскивайте волосы и особенно кожу головы. На ней не должны оставаться частички соды.

Ранее Telegraf.news писал о том, что существует распространенное убеждение, что регулярная стрижка способна ускорить рост волос и сделать их более здоровыми. Однако, насколько это соответствует действительности?

Действительно ли стрижка ускоряет рост волос? Эксперты дали однозначный ответ