Зачем бросать в стиральную машинку губку и влажные салфетки? Этот простой трюк решит старую и частую проблему

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Опубликовано: 11.08.2023 11:23 , Обновлено: 12.09.2023

Владельцы домашних животных знают, что как ни стирай одежду в стиральной машине, а шерсть, ворсинки все равно на ней останутся. Побороть эту проблему на самом деле не сложно. Для этого нам понадобятся: микрофибра, губка для посуды и влажные салфетки.

Салфетка из микрофибры

Вы можете положить в барабан стиральной машины салфетку или полотенце из микрофибры. Благодаря своей структуре такая ткань улавливает все ворсинки и шерсть, которые часто появляются на темной одежде даже после стирки.

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Все, что вам нужно сделать, это бросить ее в барабан перед стиркой, а затем запустить программу. За это время ворсинки с ткани осядут на салфетке, а не на одежде, которая притянет их, как магнит. После процедуры выньте салфетку и промойте под проточной водой.

Губка для посуды

Однако если у вас есть питомец, который много линяет, вам может понадобится более сильное “средство”. Возьмите чистую губку для мытья посуды и положите ее в стиральную машину вместе с остальной одеждой. Почти все ворсинки прилипнут к ней, а ваша одежда останется чистой.

Кстати, в магазинах даже появились специальные губки для стиральной машины. Производители рекомендуют бросать их в барабан сразу несколько.

Влажные салфетки

Такой предмет гигиены - это отличное решение, так как к влажным салфеткам тоже прилипают ворсинки и шерсть. Стоит выбирать те, которые не содержат отдушек, чтобы аромат не конфликтовал с запахом моющих средств. Добавляйте по несколько штук влажных салфеток при каждой стирке, так как одна точно не сможет собрать всю грязь.

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