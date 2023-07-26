Зачем белорусам хранить лавровый лист в ванной? Спасет вас в неприятной ситуации

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Опубликовано: 26.07.2023 14:46 , Обновлено: 20.10.2023

Лавровый лист — хорошо известная на кухне пряность. Многие добавляют его для усиления вкуса супов или соусов. Однако лавровые листья также прекрасно подходят для... стирки.

Наверняка с вами не раз случалось, что вы доставали из стиральной машины одежду, окрашенную другими вещами. Если такое уже случилось, не нужно выбрасывать ее или превращать в тряпки. Спасителем оказываются лавровые листья. Попробуйте воспользоваться этой хитростью, и вы точно не пожалеете.

Лавровые листья для стирки

Для того чтобы избавиться от краски на одежде, не нужно много лавровых листьев. Достаточно взять всего несколько штук, но не менее 2.

Не бросайте их сразу в стиральную машину, так как они рассыплются во время стирки. Поместите их сначала в мешок для стирки и только потом закладывайте в барабан.

Забрасывайте испачканные вещи по одной, установите нужную программу и запустите стиральную машину. Благодаря лавровым листьям все пятна и краски быстро исчезнут. И вы снова будете наслаждаться своей одеждой. Просто и без химии!

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Отвар лаврового листа от пятен

Для сильных пятен можно приготовить отвар лаврового листа. Вот пошаговый рецепт:

Налейте воду в большую кастрюлю.

Добавьте горсть лаврового листа.

Поставьте на огонь.

Когда вода закипит, сразу выключите плиту.

Оставьте воду в кастрюле остывать.

Затем положите туда свою испачканную одежду.

Оставьте их там на 3-4 часа.

Затем тщательно отожмите все вещи и загрузите их в стиральную машину.

Стирайте одежду с порошком или другим моющим средством.

Наконец, достаньте одежду из стиральной машины – от пятен не останется и следа!

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